: Terör operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

28.02.2020 17:59 | Son Güncelleme: 28.02.2020 18:00

Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda silah ve mühimmat ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce terör örgütü PKK mensuplarının teslim olmalarını sağlamaya yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda terör örgütü PKK'ya ait olduğu değerlendirilen mühimmat bulundurdukları yönünde bilgiler bulunan 4 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 4 anti tank roketi, 3 RBG7 sevk fişeği bulundu.

Eruh ilçesine bağlı Bağgöze köyü kırsalında yapılan çalışmalarda da TNT patlayıcı, 8'li büyük pil bloku, 25 fünye, 159 mermi, boş sevk fişeği, yaşamsal malzeme ve terör örgütünün simgesi bulunan bez parçası ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu