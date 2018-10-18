Terör Operasyonunda 3 Kişi Havalimanında Yakalandı

AVUSTRALYA'dan terör örgütü PKK/KCK adına falliyetlerde bulunmak üzere Gaziantep'e geldiği belirlenen 3 kişi, yeniden bu ülkeye dönecekleri sırada havalimanında gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK adına Avustralya'da faaliyetlerde bulunan bazı kişilerin, örgüt için faaliyetlerde bulunmak üzere Gaziantep'e gelip yeniden Avustralya'ya dönecekleri yönünde bilgiler üzerine harekete geçti. Ekipler, kimliğini belirledikleri 3 kişiyi, yurt dışına çıkmak üzereyken Gaziantep Havalimanı'nda yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - Gaziantep