Terör operasyonunda 24 gözaltı
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Terör operasyonunda 24 gözaltı

Balıkesir merkezli 4 ilde düzenlenen terör operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı.

30.06.2020 14:46 | Son Güncelleme: 30.06.2020 16:01

Balıkesir merkezli 4 ilde düzenlenen terör operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ, HTŞ ve El Kaide, terör örgütlerine finans desteği sağladığı belirlenen 25 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, Balıkesir, İzmir, Bursa ve Manisa'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonla 24 zanlıyı yakaladı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Ekipler, 1 şüpheliyi yakalama çalışmasını sürdürüyor.

Terör operasyonunda 24 gözaltı

Kaynak: AA

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