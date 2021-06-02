TERÖR OPERASYONUNDA 2'Sİ GÜVENLİK KORUCUSU 4 GÖZALTI

VAN'da, jandarmanın PKKKCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

VAN'da, jandarmanın PKKKCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKKKCK terör örgütüne yönelik çalışmalarla 'Silahlı terör örgütüne üye olmak', 'Terör örgütüne bilerek isteyerek yardım ve yataklık etmek' suçlarını işlediği tespit edilen 5 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, biri güvenlik korucusu, biri gönüllü güvenlik korucusu olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı