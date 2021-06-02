TERÖR OPERASYONUNDA 2'Sİ GÜVENLİK KORUCUSU 4 GÖZALTI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TERÖR OPERASYONUNDA 2'Sİ GÜVENLİK KORUCUSU 4 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

VAN'da, jandarmanın PKKKCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

VAN'da, jandarmanın PKKKCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKKKCK terör örgütüne yönelik çalışmalarla 'Silahlı terör örgütüne üye olmak', 'Terör örgütüne bilerek isteyerek yardım ve yataklık etmek' suçlarını işlediği tespit edilen 5 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, biri güvenlik korucusu, biri gönüllü güvenlik korucusu olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

TERÖR OPERASYONUNDA 2'Sİ GÜVENLİK KORUCUSU 4 GÖZALTI
TERÖR OPERASYONUNDA 2'Sİ GÜVENLİK KORUCUSU 4 GÖZALTI
TERÖR OPERASYONUNDA 2'Sİ GÜVENLİK KORUCUSU 4 GÖZALTI
TERÖR OPERASYONUNDA 2'Sİ GÜVENLİK KORUCUSU 4 GÖZALTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika haber: Yüksekova'da METİ timine İran topraklarından roket atan 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haber: Yüksekova'da METİ timine İran topraklarından roket atan 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi! Eren-11 operasyonunda 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 5 asker yaralı
Son dakika haberi! Eren-11 operasyonunda 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 5 asker yaralı
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Terör örgütünün kandırdığı gençlere seslenmek istiyorum, bu kiralık katiller çetesinden bir an önce kaçıp emin ellere gelin,...
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütünün kandırdığı gençlere seslenmek istiyorum, bu kiralık katiller çetesinden bir an önce kaçıp emin ellere gelin,...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fatma Şahin Ziya Selçuk Nikos Dendias Antony Blinken Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Evgar Burak Sergen Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Roland Garros Abdullah Avcı Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TERÖR OPERASYONUNDA 2'Sİ GÜVENLİK KORUCUSU 4 GÖZALTI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.06.2021 13:00:13. #1.13#

title