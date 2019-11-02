Terör operasyonunda 1 tutuklama

02.11.2019 11:05

Mardin'in Derik ilçesi Çataltepe Mahallesi'nde Jandarma Özel Harekat timlerinin 20 Ekim 2019 tarihinde düzenlediği, aralarında PKK'nın sözde Viranşehir sorumlusu Hamza kod adlı terörist ile PKK- YPG üyesi Agreş ve Tigreş kod adlı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği ve çok sayıda silah, patlayıcı madde ile mühimmatın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 1'i tutuklandı.

Operasyon sonrası jandarmanın kapsamlı çalışması sonucu yardım ve yataklık yaptığı şüphesi ile gözaltına alınan 12 şahıs 31 Ekim 2019'de adli makamlara sevk edildi. Şüpheli şahıslardan Y.T. çıkarıldığı mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanarak jandarma ekiplerince cezaevine teslim edildi. Diğer 11 zanlı ise "yurt dışı çıkış yasağı" ve "adli kontrol" şartı ile serbest bırakıldı.

(Beril Solmuşgül/İHA)

Kaynak: İHA