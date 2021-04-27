Terör operasyonuna destek, Joe Biden'a tepki
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Terör operasyonuna destek, Joe Biden'a tepki

Terör operasyonuna destek, Joe Biden'a tepki
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Milletvekili Tolga Ağar terör örgütü PKK'ya yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri'nin karadan ve havadan yürüttüğü "Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım" operasyonlarıyla ABD Başkanı Joe Biden'ın 24 Nisan'da kabul ettiği sözde Ermeni soykırımı iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu.

AK Parti Milletvekili Tolga Ağar terör örgütü PKK'ya yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri'nin karadan ve havadan yürüttüğü "Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım" operasyonlarıyla ABD Başkanı Joe Biden'ın 24 Nisan'da kabul ettiği sözde Ermeni soykırımı iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu.

23 Nisan Cuma günü başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım harekatını değerlendiren AK Parti Milletvekili Tolga Ağar, "PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek, Irak'ın kuzeyinden halkımıza, üs bölgelerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak amacıyla uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu kararlılıkla ve Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar'ın koordinasyonunda son derece başarılı bir şekilde devam ediyor. Bu operasyonlardaki temel hususun ülkemizin güvenliği ve bekasıdır, tüm komşularımızın toprak bütünlüğüne ve sınır güvenliğine son derece saygılıyız. Bu operasyonlardaki tek hedefimiz teröristlerdir. Yerli ve Milli silahların kullanıldığı operasyonlarda da görülmüştür ki, AK Parti Hükümetlerinin savunma sanayisine yaptığı yatırım ve verdiği önem ile birlikte üretilen silah teknolojisi bölgede Türkiye'yi bir adım daha ileriye çıkaracaktır. Teröristler ülke sınırlarının ötesinde kendine güvenli bir alan veyahut bölge bulduğunda terörle mücadele daha da zorlaşmaktadır. PKK, bölgesel bir terör örgütü olmaktan çıkıp uluslararası bir terör örgütü haline gelmiştir. Bir kez daha tekrar etmekte fayda var ki; uluslararası hukuktan doğan haklarımız çerçevesinde, terörün kökünü kurutana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Hepimizin yüreği Mehmetçiklerimizle birlikte. Allah'ın izniyle, operasyonlarımız kazasız belasız bir şekilde tamamlanır ve Mehmetçiğimiz sağ salim evlerine döner. Dualarımız Mehmetçiğimizle birlikte. Allah yar ve yardımcıları olsun" dedi.

Joe Biden'ın sözde Ermeni soykırımını kabul etmesi üzerine konuşan Tolga Ağar, "Elindeki ve tarihindeki kanı, vahşeti görmeden kimse tarihimize leke sürmeye kalkmasın! Şükürler olsun ki artık kim ne der diye kaygılanan bir ülke olmaktan kurtuluyoruz. Bu güçlü bir liderlikle, kararlı bir duruşla oldu. Ülkesinin başını hep dik tutan Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyorum. Yani demem o ki, Joe Biden bize tarih vazetmesin! Gerek Kardeş Azerbaycan ile kazanılan Karabağ zaferi gerekse Pençe-Şimşek, Pençe-Yıldırım ve diğer operasyonlarımız verilen en güzel cevaptır diye düşünüyorum" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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