'Terör operasyonu' yalanıyla dolandırıcılığa tutuklama

KEŞAN, EDİRNE (DHA) - EDİRNE'de, telefonla aradıkları H.A. (82) adlı kadının, terör operasyonu yapacakları yalanını söyleyip, altın ve paralarını dolandıran E.Y. (26) tutuklandı.

Keşan ilçesi İspat Camii Mahallesi Metin Çırpan Caddesi'ndeki evinde yalnız yaşayan H.A.'yı telefonundan arayan kişiler, kendilerini 'polis' olarak tanıtıp, terör operasyonu yapılacağı yalanını söyledi. Dolandırıcılık şüphelileri, H.A.'dan para ve altınlarını, evinin önüne gelecek kişiye vermesini istedi. H.A. da paniğe kapılıp 16 bin TL, 400 euro, 6 bilezik, 1 Trabzon set, 1 altın zincirli tuğra, 2 kolye, 2 bileklik, 6 çift küpe, 3 çeyrek ve 9 reşat altın, 1 saat ve 3 altın yüzüğü poşete koyup evinin önüne gelen E.Y.'ye verdi. Keşan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, devriye görevi yaptıkları sırada, şüpheli birinin caddedeki apartmana girip, elinde poşetle dışarı çıktığını fark etti. E.Y.'yi takibe alan ekipler, Keşan Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde taksiye bindiği sırada yakalayıp, gözaltına aldı. Poşeti inceleyen polis, yüklü miktarda altın, para ve H.A. adına düzenlenmiş banka dekontunu buldu. Polis, H.A. ile görüşüp durumla ilgili bilgi aldı. H.A., kendisini 2 gündür telefonla arayıp, 'polis' olarak tanıtan kişilerin terör operasyonu yapacaklarını söylediğini, bu nedenle altın ve paralarını evine gelen E.Y.'ye verdiğini belirtti. Polis, dolandırıcılıktan haberi olmayan kadına altın ve paralarını teslim etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Y., çıkarıldığı mahkemece 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.