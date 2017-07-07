Terör Operasyonu - Istanbul

İstanbul'da, terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.



İstanbul Terörle Mücadele Şube ile İstihbarat Şube müdürlüklerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, terör örgütü DHKP/C adına "sansasyonel eylem" hazırlığında oldukları öne sürülen kişilerin adresleri tespit edildi.



Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerinde katılımıyla Esenyurt'ta bir eve düzenlenen operasyonda, B.E, F.B, Ö.Ç. ve A.İ.K. yakalandı. Evde yapılan aramada, 1 Kalaşnikof marka tüfek, 1 tabanca, 130 mermi, örgütsel dokümanlar ve dijital malzemeler ele geçirildi.



Şüphelilerden B.E'nin, İstanbul'da eylem hazırlığı yaptığı, diğer 3 kişinin de kendisine yardımcı olduğu iddia edildi.



Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.