Terör Operasyonu - İstanbul

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları ve araç kundaklama olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, terör örgütünün gençlik yapılanmasına mensup bazı kişilerin, 17 Mart'ta gece saatlerinde Bahçelievler'de 2 aracı kundakladığı tespit edildi.

Güvenlik kamerası görüntülerinden kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için 22 Mart'ta düzenlenen operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü "terör örgütü üyeliği" ve "mala zarar vermek" suçlarından tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.