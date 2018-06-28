Terör Operasyonu - 7 Kişi Tutuklandı

Gaziantep'te terör propagandası yapan kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 zanlıdan 7'si tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, kent merkezi ile Nizip ile Nurdağı ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

24 Haziran seçimleri nedeniyle provokatif eylemlerde bulunacağı değerlendirilen, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına ve devlet büyüklerine hakaret ettiği, sosyal medya üzerinden halkı kin ve düşmanlığa sürükleyici, infial ve kaos ortamı oluşturmaya yönelik paylaşımlar yapan ve terör örgütü propagandasında bulunduğu tespit edilen 15 şüpheli, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan, 7'si tutuklandı, 8 kişi ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.