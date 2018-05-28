Terör Operasyonu - 10 Şüpheli Gözaltına Alındı

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda biri kadın 10 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ve Şahinbey İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "6-7 Ekim olayları" olarak bilinen ve 5 kişinin öldüğü izinsiz gösterilere katıldığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Kent merkezindeki çeşitli adreslere özel harekat ekiplerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda biri kadın 10 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada çok sayıda örgütsel materyal ele geçirildi.

Aralarında "yönetici" konumunda olduğu belirtilen zanlıların da yer aldığı şüpheliler, 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra jandarmaya götürüldü.

HDP Merkez Yürütme Kurulu ve bazı siyasi partilerin çağrısı üzerine kentte 2014 yılının Ekim ayında, terör örgütü DEAŞ'ın Kobani'ye saldırısı bahane edilerek gerçekleştirilen izinsiz gösterilerde, 5 kişi hayatını kaybetmiş, 4'ü polis 39 kişi yaralanmış ve çok sayıda araç ile iş yeri ve ev hasar görmüştü.