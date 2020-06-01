Terör nedeniyle hasret kaldıkları köylerine 27 yıl sonra kavuştular
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Terör nedeniyle hasret kaldıkları köylerine 27 yıl sonra kavuştular

Terör nedeniyle hasret kaldıkları köylerine 27 yıl sonra kavuştular Terörden arındırılan köylerine 27 yıl sonra yeniden kavuştular Terörün bitirildiği köyler hayvancılıkla canlanıyor Muş'ta 1993 yılında terör örgütü PKK'nın baskısı sonucu göç etmek zorunda kalan vatandaşlar, güvenlik...

01.06.2020 09:35 | Son Güncelleme: 01.06.2020 09:41

Terör nedeniyle hasret kaldıkları köylerine 27 yıl sonra kavuştular

Terörden arındırılan köylerine 27 yıl sonra yeniden kavuştular

Terörün bitirildiği köyler hayvancılıkla canlanıyor

MUŞ - Muş'ta 1993 yılında terör örgütü PKK'nın baskısı sonucu göç etmek zorunda kalan vatandaşlar, güvenlik güçlerince düzenlenen başarılı operasyonların ardından yeniden köylerine yerleşmenin sevincini yaşıyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen iç güvenlik operasyonları kapsamında terör örgütü her geçen gün güç kaybetmeye devam ediyor. Merkeze 35 kilometre mesafedeki 75 hane ve 450 nüfusa sahip olan Şenyayla bölgesindeki Kayalısu köyü, 1993 yılında terör örgütü PKK'nın baskısı nedeniyle boşaltılmıştı. 27 yıl aradan sonra devlet tarafından yapılan yatırımlarla köylerine geri dönmeye başlayan vatandaşlar, yeni yapılar inşa ederek hayvancılığa kaldıkları yerden devam etmeye başladı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, huzurun sağlandığı Kayalısu köyüne altyapı yatırımı yapmaya başladıklarını ve ulaşımın sağlandığı yolun ilk kez asfaltlanacağını söyledi. Köyün daha önce yaşanan terör olayları nedeniyle boşaltıldığını hatırlatan Yentür, "Devletimiz gerekli güvenlik tedbirleri aldıktan sonra köylerinden göç etmek zorunda kalan insanlarımız artık kendi köylerine, mezralarına dönmeye başladı. Bu sevindirici bir olaydır. Devlet olarak da vatandaşlarımızın kendi köyünde rahat etmeleri için yol, su ve diğer alt yapı çalışmalarını yapıyoruz" dedi.

"Güvenlik güçleri bölgeye huzur getirdi"

Güvenlik güçleri tarafından yapılan başarılı operasyonlar sonucunda bölgeye huzur geldiğini aktaran Yentür, "Huzurla birlikte vatandaşlarımız daha öncesinde boşaltmış oldukları köylerine, mezralarına geri döndüler. Devlet olarak bizler de yatırımlara hız vererek, hızlı bir şekilde devlet katkılarını buraya taşımaya başladık. Köyümüz 1993 yılında terör nedeniyle göç eden yerleşim olmayan köyümüzdür. 27 yıl sonra onlarca vatandaşımız göç ettiği büyük şehirlerden geri dönüş yaparak inşaat yapmaya başladılar" ifadelerini kullandı.

"Köyümüzün geçim kaynağı genel olarak hayvancılıkla sağlanıyor"

Köyün geçim kaynağının genel olarak hayvancılıkla sağlandığını anlatan Yentür, "Bu açıdan ilimizin ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır. Güvenlik güçlerimizin gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla terörden temizlendiği bu bölge artık tarım ve hayvancılıkla geliştirilecek" diye konuştu.

27 yıl aradan sonra köylerine dönmenin sevincini yaşadıklarını ifade Kayalısu Köyü Muhtarı Bilal Erez ise "Yıllar sonra vatandaşlar tekrar köye dönerek, yeniden tarım ve hayvancılık yapmaya başladı. Yolumuz da asfaltlandı. Onun için çok mutluyuz. Yapılan bu çalışmaların ardından köye dönüşler daha da hızlanacak" dedi.

"1993 yılında terör nedeniyle köy boşaldıktan sonra vatandaşlarımız hayvanlarını satarak İstanbul, Adana ve Bursa gibi büyük şehirlere göç etmek zorunda kaldı" diyen Erez, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Güvenlik güçlerince düzenlenen başarılı operasyonların ardından köyümüz terörden temizlendi. 27 yıl sonra geri dönüşler başladı. Devletimiz köyümüze yol, su, altyapı getirdi ve çalışmalar devam ederken vatandaşlar huzur ve güven içinde ev yapmaya başladı. Şu ana kadar 80 hane köye dönüş yaptı. Devletimize teşekkür ederiz.

Terör nedeniyle hasret kaldıkları köylerine 27 yıl sonra kavuştular

Kaynak: İHA

Manşet

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