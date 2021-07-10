Son dakika haber! TERÖR MAĞDURU ÇOCUKLAR İSTANBUL'U GEZDİ

Son dakika haber... Mardin Nusaybin'den gelen terör mağduru 45 öğrenci, Bahçelievler Belediyesi ev sahipliğinde İstanbul'un tarihi mekanlarını gezdikten sonra Çamlıca Kulesine çıktılar.

Mardin Nusaybin'den gelen terör mağduru 45 öğrenci, Bahçelievler Belediyesi ev sahipliğinde İstanbul'un tarihi mekanlarını gezdikten sonra Çamlıca Kulesine çıktılar. İstanbul'a ilk defa geldiğini söyleyen 12 yaşındaki Bilal Doğan, İstanbul'a kuş bakışı çok güzel dedi.

Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında farkındalık yaratmak amacıyla kurulan Mardin Nusaybin Çocuk Gelişim Merkezi öğrencileri, İstanbul'da Bahçelievler Belediyesi'nin misafiri oldu. 6-14 yaş aralığında 45 çocuk, belediyenin Siyavuşpaşa Kültür ve Spor Kompleksi'nde havuza girdi ve bowling oynadı. İstanbul'un tarihi yerlerini gezen çocuklar, daha sonra Çamlıca Kulesine çıktılar. Bahçelievler'de bulunan 450 yıllık Mimar Sinan eseri olan Siyavuşpaşa Köşkü'nü ziyaret ettiler.

'ÇOCUKLARIMIZ İÇİN FAYDALI PROGRAMLAR DÜZENLEMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Mardin Nusaybin Çocuk Gelişim Merkezi Koordinatörü Musa Ak, 'Öğrencilerimiz, 10 yıl önce açılan Mardin Nusaybin Çocuk Gelişim Merkezi'nde spor, müzik ve temel eğitim konularında destekleyici eğitim alıyorlar. Bölge şartlarından dolayı çocukların mutlu olabilecekleri etkinlikler yok. İstanbul, her anlamda çok zengin bir şehir. Çocuklarımız için faydalı programlar düzenlemeye çalışıyoruz. Yılda bir ya da iki kere farklı gruplarla İstanbul'u ziyaret ediyoruz. Çocukların kültürel anlamda gelişimlerini sağlıyoruz. Çocuklar çok mutlu oluyorlar. Bu tür etkinlikler çocuklarımızın geleceğe daha iyi bakmasını sağlıyor' dedi.

'İSTANBUL KUŞ BAKIŞI ÇOK GÜZEL'

İstanbul'a ilk defa geldiğini söyleyen 12 yaşındaki Bilal Doğan, 'Mardin Nusaybin'de oturuyorum. İstanbul'a kuş bakışı çok güzel. Nusaybin'de Çocuk Gelişim Merkezi'nde satranç ve voleybol gibi etkinlikler var. Basketbol ve satranç bölümündeyim' şeklinde konuştu.

'İSTANBUL'A İLK DEFA GELDİM'

İstanbul'a geldiği için çok mutlu olduğunu söyleyen 13 yaşındaki Hasip Tahiroğlu ise, 'İstanbul'a ilk defa geldim. Çok güzel bir şehir' diye konuştu.

'ÇAMLICA KULESİ'NDEN EVLER KÜÇÜCÜK GÖRÜNÜYOR'

11 yaşındaki Ümit Doyum ise '6. sınıfa gidiyorum. İstanbul'a ilk defa geliyorum. İstanbul'a gelmeyi çok istiyordum. Bir daha gelmek istiyorum. Çamlıca Kulesi'nden evler küçücük görünüyor. Evlerin yanına gittiğimizde çok büyükler. İstanbul'un köprüsü çok güzel' ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı