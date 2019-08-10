Terör mağduru aileye destek

10.08.2019 11:01

Batman'da bir parkta kaldığı tespit edilen aile eve yerleştirildi.

Alınan bilgiye göre, Abdullah ve eşi Hediye Kavak çiftinin parkta barındığı bilgisinin alınması üzerine harekete geçen Batman Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ekipleri, Batman Valisi Hulusi Şahin'in talimatıyla aileyi Güneykent Mahallesi'nde kiralanan eve yerleştirdi.

Evin 6 aylık kirasını ödeyen vakıf görevlileri, beyaz eşya, mobilya ve gıda yardımı yaptı.

-"Bize her gün yemek getiriyorlar"

Hediye Kavak 3 yıl önce Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki evlerinin terör saldırıları dolayısıyla yıkıldığını bunun üzerine Batman'a geldiklerini belirterek, "Kalacak yerimiz olmadığı için parkta yatıyorduk. Görevliler bizi eve yerleştirip eşya aldı. Bize her gün yemek getiriyorlar. Bize sahip çıkan ve bu bayrama mutlu bir şekilde girmemize vesile olan devletimizden Allah razı olsun." dedi.

Kaynak: AA