Terör Mağdurları Modern Konutlarına Bu Yaz Kavuşacak

ÖMER YASİN ERGİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör mağdurları için inşa edilen modern konutların yapımında sona gelindi.

Nusaybin'de terör örgütü PKK mensuplarının kazdıkları çukurlar, kurdukları barikatlar ve tuzakladıkları patlayıcıları infilak ettirmesi sonucu oluşan tahribatın giderilmesi için başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) olmak üzere ilgili kurumlarca başlatılan çalışmalar hızla sürüyor.

Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonların ardından PKK'lı teröristlerden temizlenen ilçede, terör saldırıları sonucu evleri yıkılan veya kullanılamaz duruma gelen vatandaşlar için geleneksel doku korunarak yapılan 4 bin 657 konutta fiziki gerçekleşme yüzde 85'e ulaştı.

4 bin 657 konutun inşasının sürdüğü Abdülkadir Paşa, Fırat, Dicle ve Yenişehir mahallelerinde hayata geçirilen projede 90, 135, 175, 208 ve 213 metrekare konutların yanı sıra iş yeri, okul, cami, sosyal tesis, park ve çocuk oyun alanları da yer alıyor.

Konutların ağustos ayında terör mağdurlarına teslim edilmesi planlanıyor.

İnşası hızla süren konutlar, "drone"la görüntülendi.

394 yeni konut inşasına da başlandı

Öte yandan, Nusaybin'in Zeynel Abidin ve Kışla mahallelerinde bir süre önce yapımına başlanan 394 konut için de çalışmalar hızla sürüyor.

Konutları gezen ve beğenen vatandaşlar, projelerin tamamlanarak, evlerine yerleşecekleri günü heyecanla bekliyor.

"Beklentimin üstünde evler gördüm"

Hak sahiplerinden Ahmet Kıraç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede 2 yıl önce yaşanan terör saldırıları nedeniyle mağdur olduklarını söyledi.

Mağduriyetlerinin giderilmesi için kendilerine her ay kira yardımı yapıldığını ve lüks konutların verileceğini belirten Kıraç, "Bizim için yapılan evlerle ilgili beklentim azdı fakat gelip gördükten sonra beklentimin üstünde evler gördüm. Gördüğüm kadarıyla evler gayet güzel. Bir an önce bitmesini, evimize yerleşip mutlu bir hayat sürmeyi istiyoruz." dedi.

- "Evler bittikten sonra çok güzel olacak"

Murat Şimşek, terör operasyonlarının ardından ilçede yaşamın normale döndüğünü belirtti.

Konutların kaliteli ve güzel yapıldığını ifade eden Şimşek, evlerinin bir an önce tamamlanmasını beklediklerini aktardı.

Şimşek, ilçede sosyal yaşamın da canlandığına işaret ederek, "Önceden ilçede sosyal aktiviteler yoktu ama 1,5 senedir aktiviteler çoğaldı. Buradaki evler bittikten sonra çok güzel olacak. Yeşillik, park alanları ve evler gayet güzel. Bir kaç ay sonra teslimat yapılacağından dolayı çok mutluyuz." diye konuştu.

Vatandaşlarımız daha modern ve çağdaş konutlarına kavuşacak"

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ergün Baysal, 4 mahalledeki çalışmalarda gerçekleşmenin yüzde 85'e ulaştığını, konutların kısa zaman içerisinde hak sahiplerine teslim edileceğini söyledi.

"Terör örgütü, hendek ve barikatlarla Nusaybin'i yaşanmaz hale getirdi. Hayatı terörize ettiler ve insanlara büyük sıkıntılar yaşattılar. Devletimiz ve hükümetimizin çalışmaları neticesinde öncelikle terör örgütünün faaliyetleri sonlandırıldı. Daha sonra da zarar gören hak sahiplerine konutlar ve iş yerlerinin yapımı süreci başladı." ifadelerini kullanan Baysal, terör örgütünün saldırılarıyla insanların canına ve malına kastettiğini vurguladı.

Güvenlik güçlerinin kahramanca mücadelesi sonucu teröristlerin saldırılarının engellendiğini, devletin ve hükümetin ciddi çalışmalarıyla vatandaşların huzura kavuştuğunu belirten Baysal, "Vatandaşlarımız daha modern ve çağdaş, kendilerini rahat hissedebilecekleri, geniş park ve yaşam alanları bulunan konutlarına kavuşacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

Baysal, vatandaşların dar, imar hukuku bakımından sıkıntılı olan alanlardan rahat bir şekilde yaşayabilecekleri, çocuklarını huzur içerisinde yetiştirebilecekleri kentsel bir alana kavuşacağını kaydetti.

Baysal, Zeynel Abidin ve Kışla mahallelerindeki çalışmaların da hızla devam ettiğini sözlerine ekledi.