Terör Mağdurları Konutlarına Kavuşuyor

Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör mağdurları için yapımı tamamlanan iki etaptaki konut ve iş yerlerinin kura çekimi yapıldı.

Mitanni Kültür Merkezi'nde kura çekimi amacıyla düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

AK Parti Mardin Milletvekili Şeyhmus Dinçel, törende yaptığı konuşmada, Nusaybin'in tarih boyunca ticaretiyle, sosyal yaşantısıyla çok önemli bir şehir olduğunu söyledi.

İlçede hiç kimsenin istemediği olayların yaşandığını ifade eden Dinçel, şöyle konuştu:

"Yıkıldığı, yakıldığı, anaların, çocukların gözyaşlarının döküldüğü, büyüklerin buradan göç etmek zorunda kaldığı bir hale geldi. Hamdolsun şimdi eskisinden daha güzel ve aynı alanda bir Nusaybin inşa edildi. Ana caddeleri, sosyal donatıları, çocuk oyun alanları, okullar, yeşil alanlar, parklar, bahçeler... Çok modern bir şehirde yaşayacaksınız. En çok tercih edilen yer olacak. Tersine göç olacak, ilçe eskiden yaşadığı huzurlu günleri yakalayacak. Ama bunların hepsi sizin sayenizde olacak."

AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Latif Özel de ilçenin tarumar olduğunu, bir daha bu olayların yaşanmamasını istediklerini belirterek, "Hepimiz kardeşiz. Artık çocuklarımızın elinin taş değil kalem tutması lazım. Memleket bizimdir. Onlar yıkar, biz yaparız." ifadelerini kullandı.

Konuşmalardan sonra, Fırat Mahallesi'nde bulunan Etap-5 'teki 353 konut, 54 iş yeri ve 7 kapıcı dairesi ile Etap-6'daki 433 konut, 24 iş yeri ve 7 kapıcı dairesi için kura çekildi.

Kaynak: AA