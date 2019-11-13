Terör mağdurları için yapılan konutlar için kura çekimi

13.11.2019 14:36 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:36

Mardin'in Nusaybin ilçesinde TOKİ tarafından terör mağdurları için yapılan konutların 3. etabı için kura çekimi yapıldı.

Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Daha sonra noter tarafından hak sahipleri kura ile belirlendi.

175, 90, 196 ve 135 metrekareden oluşan toplamda 383 mesken için kura çekimi yapıldı, bir cami ve bir taziyevinin de resmi kurumlara teslim edileceği belirtildi.

Kaynak: AA