Terör mağdurları için yapılan evlerin kurası çekildi

13.11.2019 15:18 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:23

Mardin'in Nusaybin ilçesinde TOKİ tarafından terör mağdurları için yapılan konutlarda 3. etap kurası çekildi.



Halk Eğitimi Merkezi'nde yapılan kura çekimi öncesi saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Nusaybin Noteri tarafından hak sahipleri için kura çekimi yapıldı. Noter huzurunda kurası çekilen 3. etapta, 8 blok 3+1 175 metrekare, 10 blok 2+1 90 metrekare, 7 blok 4+1 196 metrekare ve 2 blok 3+1 135 metrekare olmak üzere toplamda 383 mesken kurası çekilirken 1 adet cami ve 1 adet taziye evinin de resmi kurumlara teslim edileceği bildirildi.



Kura çekimi arbede nedeniyle bir süre durduruldu



Öte yanda kura çekimi sırasında arbede yaşandı. Yenişehir Mahallesi'nde oturan ve hak sahipleri olduklarını bildiren mahalle sakinleri, kura çekimi yapan bazı vatandaşların kendi mahallelerinde oturmadıkları halde başka mahallelerden kuraya dahil edildiklerini iddia etti. Ayrıca kurada isimleri olmadığını ileri süren bazı vatandaşlar da noterden kuranın durdurulmasını istedi. Aralıklarla yaklaşık yarım saate yakın duran kura çekimi daha sonra kaldığı yerden devam etti.



Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Kentsel Dönüşüm Ofisi yetkilileri, kura çekiminden sonra Kentsel Dönüşüm Ofisi'nde vatandaşların itirazlarını alacaklarını bildirdi. - MARDİN

Kaynak: İHA