Terör Mağdurları Derneği'nden sel felaketinin yaşandığı bölgeye maddi destek
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Terör Mağdurları Derneği'nden sel felaketinin yaşandığı bölgeye maddi destek

Terör Mağdurları Derneği'nden sel felaketinin yaşandığı bölgeye maddi destek
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Terör Mağdurları Derneği, sel felaketinden etkilenen bölgelerdeki vatandaşlar için yardımda bulundu.

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Terör Mağdurları Derneği, sel felaketinden etkilenen bölgelerdeki vatandaşlar için yardımda bulundu.

Dernek Başkanı Zeki Avan, ilçedeki şehit yakınları ve gaziler olarak sel felaketinden etkilenen vatandaşlara yardım eli uzatmak için yardım kampanyası başlattıklarını söyledi.

Şehit yakınları olarak ülkenin değişik noktalarında yaşanan doğal afetlerden dolayı üzüntü içinde olduklarını belirten Avan, "Türkiye genelinde terör belasından en çok canları yanan bizler, sel, orman yangınları, araç kazaları ve terör olayları nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istiyoruz. Nüfusuna göre en çok şehit veren ilçe olarak, kendi imkanlarımızla az da olsa kardeşlerimizin yanlarında olduğumuzu hissettirmek istedik."

Avan, sel felaketi yaşanan bölgelere gönderilmek üzere açılan yardım kampanyasına şehit yakınları ile birlikte Türk Kızılay Çubuk Şubesi Başkanı Selahattin Koç'a 6 bin lira maddi yardımı teslim ettiklerini ifade etti.

Koç da şehit yakınlarına ve gazilere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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