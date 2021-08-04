Terör Mağdurları Derneği, Çubuk'taki şehitler için fidan bağışı yaptı
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Terör Mağdurları Derneği, Çubuk'taki şehitler için fidan bağışı yaptı

Terör Mağdurları Derneği, Çubuk'taki şehitler için fidan bağışı yaptı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Terör Mağdurları Derneği yetkilileri, yangınlardan dolayı zarar gören vatandaş ve ormanlar için yardımda bulundu.

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Terör Mağdurları Derneği yetkilileri, yangınlardan dolayı zarar gören vatandaş ve ormanlar için yardımda bulundu.

Çubuk Terör Mağdurları Derneği Başkanı Zeki Avan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçedeki şehit yakınları ve gazileri olarak orman yangınları ile mücadeleye yardım eli uzatmak için yardım kampanyası başlattıklarını söyledi.

Şehit yakınları olarak her gün yangınlardan dolayı üzüntü içerisinde olduklarını ve adeta ciğerlerinin yandığını ifade eden Avan, yangının çıkmasında sorumlu olanların cezalandırılmasını istediklerini söyledi.

İlçelerinde 75 şehit olduğunu ve her bir şehit için 10 meşe dikilmesi için TEMA Vakfı'na bağışta bulunduklarını belirten Avan, şunları kaydetti:

"Bir şehidimiz, bir gazimiz geliyormuş gibi her saat her gün ciğerimiz yanıyor. İçerimiz yandığı için bu bölgedeki kardeşlerimize yardım ulaştırmak amacıyla ilk etapta 11 bin TL yardım toplayarak bir kısmını nakit yardım yapılması için Türk Kızılay Çubuk Şubesine bir kısmını her şehidimiz adına 10 meşe fidanı dikilmek için TEMA Vakfı'na bağışladık. İnşallah o bölgemizde şehitlerimizin adları dikilecek yeni fidanlarla yeniden yeşerir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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