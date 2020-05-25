Terör mağdurları bayram sevincini yeni konutlarında yaşıyor Şırnak'ta yaklaşık 4 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırıları sonucu evleri yıkılan aileler, Ramazan Bayramı'nı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca inşa edilen yeni konutlarında geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Şırnak'ta yaklaşık 4 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırıları sonucu evleri yıkılan aileler, Ramazan Bayramı'nı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca inşa edilen yeni konutlarında geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Bahçelievler, Yeşilyurt, Yeni, Cumhuriyet, Aydınlıkevler, İsmetpaşa ve Gazi Paşa mahallelerinde teröristlerce kazılan çukurların ardından gerçekleştirilen saldırılarda mağdur olan vatandaşlara yönelik yapılan 5 bin 716 konuttan 3 bin 894'ü, 300 iş yerinden 174'ü hak sahiplerine teslim edildi.

Kurayla yeni konutlarına kavuşan terör mağdurları, bayramı yeni ve konforlu evlerinde geçiriyor.

Vatandaş memnun

Dicle Mahallesi'nde yeni konutuna yerleşen Zehra Barkın (33), AA muhabirine yaptığı açıklamada, evlerinin terör saldırılarında yıkılması nedeniyle Cizre ilçesinde kirada oturmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Cizre'de bulunmaları nedeniyle çok sıkıntılı 4 yıl geçirdiklerini anlatan Barkın, şöyle konuştu:

"Bu süreçte ev bulamadığımız için ilçede kaldık. Kiracıydık. Tabii ki evimizden, komşularımızdan uzaktaydık. 10 gün önce çektiğimiz kurayla evimize, memleketimize döndük. Bayramı kendi evimizde geçirdiğimiz için çok mutluyuz. Yıkılan evimizin yerine verilen konutlar çok güzel ve konforlu yapılmış, çok memnun kaldık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz."

"Şırnak halkı terörden çok çekti"

Vatandaşlardan Mehmet Bal da yıkımın ardından devletin kira yardımı yaptığını ve çok iyi imkanlar sunduğunu bildirdi.

"Şırnak halkı terörden çok çekti." diyen Bal, devletin bu süreçte vatandaşların yanında olduğunu kaydetti.

Bayramı yeni evlerinde geçireceklerini belirten Bal, "Salgından dolayı belki farklı bir bayram olacak ama yeni evimizde mutlu olacağız. Daha sevinçli bir bayram geçireceğiz. Son derece modern ve konforlu evler yapmışlar. Bunun için bütün emeği geçenlere müteşekkiriz." ifadelerini kullandı.

Azize Bal ise 2 ay önce yeni evlerine yerleştiklerini anlatarak, "Yeni evimizde bayramımızı geçireceğiz. Rabb'im devletimizden razı olsun. Bu güzel evlere vesile olan bütün yetkililere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA