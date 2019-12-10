Terör kurbanı tıp öğrencisinin adı hastanede yaşatılacak

10.12.2019 17:30 | Son Güncelleme: 10.12.2019 17:50

İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısında hayatını kaybeden 19 yaşındaki tıp fakültesi 2. sınıf öğrencisi Mustafa Berkay Akbaş'ın adı memleketi Sinop'ta Atatürk Devlet Hastanesinde yaşatılacak.

Şehit Berkay Akbaş Palyatif Bakım Merkezi'nin açılışı için düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda şehit Mustafa Berkay Akbaş'ın öz geçmişi okundu.

Vali Köksal Şakalar, açılışta yaptığı konuşmada terörün, masum insanların hayatını gasbederek toplumda bir korku iklimi oluşturmaya çalıştığını söyledi.

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Akbaş'ın da 2016'da terör kurbanı olduğunu hatırlatan Şakalar, şunları dile getirdi:

"Hayatta bir insanın karşılaşabileceği en zor iş evladının vefat etmesi ve evladının acısını yaşaması. Allah sabırlar versin. Tüm hastane personeli bu kötü olayı olumlu bir duruma çevirmek, en azından Berkay'ın ismini yaşatmak için Palyatif Bakım Merkezi'ne onun adını vermeyi düşünmüşler. Çok da uygun olmuş. Bundan sonra buraya gelerek tedavi hizmeti alan hastalar ve onların yakınları hem Berkay'ı anarak ona dua edecek hem de inşallah acılarına, dertlerine burada çare bulacaklar diyelim. Terör olayları artık son bulsun ama görüyoruz ki bu coğrafyada yaşadığımız sürece bunun bedelini ödemeye de devam edeceğiz. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin."

"Sinop'un oğlumuza sahip çıkması adına onurlu ve gururluyuz"

Baba Salim Akbaş ise oğlunun adının yaşatılacak olmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, "10 Aralık'ta kutlanan İnsan Hakları Günü'nde, insanların yaşamının devamını kolaylaştırıcı kabul edilen bir günde oğlumu kaybettim. Bu karanlık günde oğlum gördüğüm kadarıyla Sinop'ta tüm insanların sevgisini, hoşgörüsünü biriktirerek aramızdan ayrıldı. Belki bu hastane koridorlarında beyaz önlüğü ile hastalara şifa dağıtacakken bugün şehit unvanıyla birlikte palyatif bakım merkezinde adı anılacak. Sinop'un oğlumuza sahip çıkması, sevgisini göstermesi ve böyle anlamlı bir yere isminin verilmesi adına onurlu ve gururluyuz. Bu desteği veren herkese buradan teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Şehit Mustafa Berkay Akbaş Palyatif Bakım Merkezi kurdele kesilerek açıldı. Vali Şakalar, merkezde tedavi gören hastaları ziyaret edip çiçek vererek hasta ve yakınlarına geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Kaynak: AA