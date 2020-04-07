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Koronavirüs, PKK, Güncel

Terör kamplarını koronavirüs vurdu

TERÖR örgütü PKK içinde koronavirüs vakalarının yaşandığı tespitleri yapıldı.

07.04.2020 14:12 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:12
Terör kamplarını koronavirüs vurdu

TERÖR örgütü PKK içinde koronavirüs vakalarının yaşandığı tespitleri yapıldı. DHA'nın güvenlik kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Irak'ın kuzeyinde ve Irak-İran sınır hattına yakın bölgede faaliyet gösteren yaklaşık 60-70 PKK'lı teröristin koronavirüs şüphesiyle Süleymaniye'de bulunan hastanede karantina altına alınarak, tedavi edilmeye çalışıldığı öğrenildi. Terör örgütünün kontrolündeki Mahmur Kampı'nda 70 civarında teröristin yine koronavirüs salgını nedeniyle durumunun ağır olduğu öğrenildi. Süleymaniye'de koronavirüs şüphesi ile karantina altına alınan 38 teröristin ise geçen hafta içerisinde öldüğü belirlendi. 

ÜST DÜZEY TERÖRİSTLER İZOLASYONDA 

Irak kuzeyindeki terör kamplarında koşullardan dolayı koronavirüsün hızla yayıldığı, gıda ve ilaç sıkıntısı yaşandığı belirtildi. Terör örgütü üst düzey yöneticilerinin ise kendilerini korumaya alarak, ihtiyaç nedeniyle gelen diğer teröristleri bile bulundukları alanlara yaklaştırmadıkları ifade edildi. Koronavirüs nedeniyle örgüt yöneticilerinin toplantı yapmadıkları, enfekte olan çok sayıdaki terörist nedeniyle görüşme taleplerini kabul etmedikleri belirtildi. 

FİRARI ÖNLEMEK İÇİN KIRSALDA SÖZDE TEDAVİ

Koronavirüse yakalanan teröristler için Süleymaniye'de örgüte ait bir hastanenin tedavi amacıyla hazırlandığı, ancak yeterli sayıda sağlık personeli ve ekipman bulunmadığından  ölümlerin engellenemediği belirtildi. Süleymaniye ve Erbil bölgesine kaçabilen bazı teröristler,  hastanelere öncelikle üst düzey teröristlerin gönderildiğini, sıradan teröristlerin ise kaçmalarından şüphe edildiği için kırsal alanda dağınık karantina bölgelerinde tutulduğunu, doktor ve yeterli ekipman bulunmaması nedeniyle genç yaştaki birçok örgüt mensubunun öldüğünü anlattı. 

KORONADAN ÖLENLER BELİRSİZ

Suriye'de ise PKK/ PYD/ YPG terör örgütü mensuplarına koalisyon güçlerince birtakım tıbbi malzemenin gönderildiği ancak, bunların yeterli olmadığı da örgütün iletişim kaynaklarından tespit edildi. Bölgedeki hastanenin büyük bir bölümünün tahrip olması ve yeterli sayıda sağlık ekibinin bulunmaması nedeniyle ölüm oranlarının dünya ortalamasının çok üzerinde olduğu, ancak koronavirüs test kitlerinin olmaması nedeniyle ölenler için kayıt tutulmadığı belirtiliyor.


Kaynak: DHA

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