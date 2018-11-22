Terör Kampından Kaçan 2 Terörist, Teslim Oldu

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Resulayn kentinde, terör örgütü PKK/PYD kampından kaçan 2 terörist, sınırdaki askerlere teslim oldu.

Suriye'nin terör örgütü PYD kontrolündeki Resulayn kentinde bulunan terör örgütü PKK/PYD kampından kaçan 2 terörist, Ceylanpınar sınırında nöbet tutan askerlere teslim oldu. Yapılan üst aramalarının ardından gözaltına alınan 2 terörist, sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. - Şanlıurfa