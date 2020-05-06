Terör gazisi, bayram ikramiyesiyle aldığı kumaştan maske üretti

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde, 2015'te teröristlerin açtığı ateş sonucu gazi olan emekli Mesut Bozdağ (49), bayram ikramiyesiyle aldığı kumaşlardan 4 bin maske üretti.

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde, 2015'te teröristlerin açtığı ateş sonucu gazi olan emekli Mesut Bozdağ (49), bayram ikramiyesiyle aldığı kumaşlardan 4 bin maske üretti. Maskeleri ücretsiz olarak dağıtan Bozdağ, "Bana kumaş getirildiği sürece devletime ve milletime hizmet etmek istiyorum" dedi.

Şırnak Cizre'de, Emniyet Müdürlüğü'nde bomba imha uzmanı olarak görev yapan, evli ve 3 çocuk babası Mesut Bozdağ, 27 Aralık 2015 tarihinde, PKK'lılar tarafından tuzaklanan bombayı imha ederken, teröristlerin silahlı saldırısı sonucu yaralandı. Bozdağ, gazi olmasının ardından ailesiyle memleketi Kayseri'ye yerleşti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 'evde kal' çağrısına uyan Bozdağ, ihtiyacı olanlar için maske üretmeye karar verdi. Ramazan Bayramı ikramiyesini alan, emekli bomba imha uzmanı, kumaş satın alarak, 4 bin maske üretti. Bozdağ, 1 yıl önce aldığı dikiş makinesi ile diktiği maskelerin bir kısmını çevresindekilere dağıtırken bir kısmını da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim etti. Bozdağ, müdürlüğün temin ettiği kumaşlarla maske dikmeye devam ediyor.

'DİKİŞİ KENDİ KENDİME ÖĞRENDİM'Maske dikimine nasıl başladığını anlatan Mesut Bozdağ, "Koronavirüs sürecinde evde boş oturmaktansa maske dikeyim, diye düşündüm. Üretmiş olduğum maskeleri İl Müdürlüğü'ne teslim ediyorum. Onlar da bana kumaş temin ediyor. Ben de maskeyi üretip kendilerine veriyorum. Bunu gönüllü olarak yapıyorum. Herhangi bir maddi beklentim yok. Ben dikiş dikmeyi bilmiyordum. Geçen sene markette bu dikiş makinesini gördüm ve satın aldım. Makineyle uğraşarak öğrendim. Kendi kendime dikiş yapmayı öğrendim" diye konuştu.'DEVLETİME VE MİLLETİME HİZMET ETMEK İSTİYORUM'

Ülkeye katkı sunmak için çalışmaya devam edeceğini belirten Bozdağ, şöyle konuştu: "Koronavirüs sürecinde vatandaşlar maske bulmakta zorluk yaşayınca ben de kendi paramla İstanbul'da kumaş buldum. Bursa'dan lastik buldum. Bunları dikip vatandaşa dağıttım. Bu dağıttığım maskelerin bir kısmını İl Müdürü Nevzat Özer'e de götürdüm. Oradaki yetim çocuklar ve kurum çalışanları için verdim. Bu süreçten sonra bana kumaş getirildiği sürece devletime ve milletime hizmet etmek istiyorum. Malzeme olduktan sonra günlük yaklaşık 500 tane maske dikebiliyorum. Bu zamana kadar 4 bin maske diktim. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi 'Biz bize yeteriz'. İnşallah bu süreçte elimizden gelen katkıyı sağlarız."

Kaynak: DHA