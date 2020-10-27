Terör ekiplerince aranan araç polisi alarma geçirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Terör ekiplerince aranan araç polisi alarma geçirdi

27.10.2020 20:04 | Son Güncelleme: 27.10.2020 20:25

Adana'da terör polisi tarafından aranan aracın ile geldiği ihbarı üzerine polis alarma geçti.

Adana'da terör polisi tarafından aranan aracın ile geldiği ihbarı üzerine polis alarma geçti. Terörle Mücadele, Asayiş ve Trafik ekipleri söz konusu aracı yakaladı. Araçta herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Gaziantep'ten Adana'ya doğru yola çıkan 27 MA 8799 plakalı hafif ticari aracın terörle mücadele ekiplerince arandığı ihbarı yapılması üzerine polis alarma geçti. Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda seyir halinde bulunan aracı aramaya başladı. Otoyol çıkışlarının tamamını durduran polis ekipleri, Çukurova ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesi Mühendisler Caddesi'nde otoyoldan çıktığı sırada aracın önünü keserek durduruldu.

Terörle Mücadele polisleri, aracın içinde bulunan bavulları didik didik aradı. Yapılan arama çalışmalarında herhangi bir olumsuzluk bulunmazken araç içerisindeki kişilerin de GBT kontrolünde şahısların suç kaydı olmadığı ortaya çıktı. Polis, araçta olumsuzluk bulunmadığı ve GBT kontrolü yapan şahısların suç kaydı olmadığı için onları serbest bıraktı.

(İHA)

Terör ekiplerince aranan araç polisi alarma geçirdi
Terör ekiplerince aranan araç polisi alarma geçirdi
Terör ekiplerince aranan araç polisi alarma geçirdi
Terör ekiplerince aranan araç polisi alarma geçirdi
Terör ekiplerince aranan araç polisi alarma geçirdi
Terör ekiplerince aranan araç polisi alarma geçirdi
Terör ekiplerince aranan araç polisi alarma geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Muharrem İnce Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Sezen Aksu Hakan Taşıyan Birkan Sokullu
Spor Podolski Erol Bulut Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Arda Kardeşler
Daha Fazla Türk Hatay Fransa Patlama
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Terör ekiplerince aranan araç polisi alarma geçirdi - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.10.2020 20:25:34. #1.14#
title