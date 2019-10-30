"Terör bitti tarım ve hayvancılık canlandı"

30.10.2019 18:51

Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları ile terörden temizlenen yaylaların bölgedeki hayvancılığa ciddi bir katkı sağladığını söyledi.

Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, son yıllarda kentte tarım ve hayvancılıkta yüzde yüzlük artışın yaşandığını belirtti.

Ülkede yıllardır terörle mücadele edildiğini anımsatan Kılıç, dağlarda terörün bitmesiyle hayvancılığın canlandığını vurguladı.

Yayla yasağının kalkmasıyla çiftçilerin ekonomik anlamda rahatladığını bildiren Kılıç, şunları kaydetti:

"En azından girdi maliyetleri düştü. Dağlarda terörün bitmesiyle hayvancılık canlandı, yaylalarımızda şenlik var. Bölgede yürütülen başarılı operasyonlarla hayvan sayısında artış sağlandı. Muş, tarım ve hayvancılık şehri olarak biliniyor. 1990'lı yıllarda terör olayları yoğun yaşandığı için hayvancılık bitme noktasına gelmişti. Terörün bitmesiyle yine eskisi gibi canlılık yaşanıyor."

Kentte 306 bin büyükbaş ve 1 milyon 50 bin küçükbaş hayvan varlığının olduğunu ifade eden Kılıç, mazot-gübre desteğinin artırılmasını çiftçilere önemli bir destek olduğunu aktardı.

Desteklerin artırılmasının bölgede tarım ve hayvancılığın gelişmesine katkı sağlayacağına inandığını dile getiren Kılıç, şöyle devam etti:

"Bu ülke tarım ve hayvancılık ülkesidir, inşallah daha güzel günleri göreceğiz. 1990'lı yıllarda terör olayları nedeniyle köylerden büyükşehirlere büyük göç yaşandı. Güvenlik güçlerinin terör örgütüne yönelik başarılı operasyonlarıyla insanlar geri dönmeye başladı. Terörün bitmesiyle bölgemizde huzur ortamı oluştu. Köylerin yüzde 90'ı boşalmıştı. Şu anda göç veren köylerimiz eski günlerine dönüyor. İnsanların gelmesiyle tarım ve hayvancılık yeniden canlandı."

Kaynak: AA