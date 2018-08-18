Terör Bitti, Sanatçılar Gelmek İçin Sıraya Girdi

Diyarbakır'da, terör olaylarının sona ermesi ile birlikte daha önce kente gelmek istemeyen sanatçı ve tiyatro toplulukları turnelerine Diyarbakır'ı da almaya başladı. Son bir yılda birçok etkinlik ve konsere ev sahipliği yapan Diyarbakır, önümüzdeki aylarda sanat ve etkinliklere doyacak.

Yaklaşık 2 yıl önce terör örgütü mensupları tarafından kazılan hendek ve çukurlar, daha sonra yaşanan çatışmalı ortam nedeniyle Diyarbakır'da yoğun bir göç yaşanmış, turist sayılarında önemli oranda azalmalar yaşanarak kent ekonomisi düşüşe geçmişti. Bu dönemde bazı sanatçılar ve tiyatro grupları da turne ve etkinliklerinde yer alan Diyarbakır'ı olaylar nedeniyle liste dışı bırakmaya başladı. Devletin kararlı duruşuyla birlikte terörün kökünün kazındığı Diyarbakır'da, yüzler yeniden gülmeye başladı. Çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan çok sayıda vatandaş kente gelirken, sağlanan huzur ortamıyla birlikte turist sayısında da önemli bir artış yaşandı. Sokakların cıvıl cıvıl olduğu Diyarbakır küllerinden doğarak, bambaşka bir kimliğe büründü. Diyarbakır, son zamanlarda listeye eklenen ilk il oldu. Sanatçılarla birlikte bazı tiyatro grupları ve sosyal etkinlik çalışmaları için de Diyarbakır birinci tercih durumuna geldi.

"Sanatçılar Diyarbakır'a gelmek istiyor"

Meya Ajans sahibi Elif Yıldız, 8 yıl özel sektörde çalıştıktan sonra organizasyon şirketi kurduğunu söyledi. En son çalıştığı kurumda sürekli etkinlik ve organizasyon planları yaptığına değinen Yıldız, "Ben zamanla Diyarbakır'da bir organizasyon eksikliğini, etkinliklerin olmadığını fark ettim. Zaman zaman haberlerden ve sosyal medyadan gördüğüm kadarıyla bölgede de çeşitli etkinlikler yapılıyordu. Gaziantep, Mardin, Batman'a kadar ünlü isimler sanatçılar geliyordu. Ama Diyarbakır'daki çatışma sebebiyle hiçbir sanatçı kentimize gelmek istemiyordu, turnesine Diyarbakır'ı almıyordu. Devletimizin sağladığı huzurlu ortam sebebiyle Diyarbakır'da her şeyin düzeldiğini fark ettim. Diyarbakır'ın huzurlu bir ortamının olduğunu, belediyenin, kayyumun yaptığı çalışmaları gözlemledim. Diyarbakır'ın huzurlu bir ortama ulaştığını fark ettim ve inandım. Buna dayanarak bir karar aldım, ben neden kendi ajansımı kurmuyorum, neden bir organizasyon yapmıyorum diye. Şanlıurfa'da, Gaziantep'te organizasyon yapan etkinlik düzenleyen kişiler benim tanıdığım arkadaşlarımdı, sürekli iletişim halindeydik. Ben de çalıştığım özel sektörden ayrılma kararı aldım" dedi.

Huzurlu ortamı gören gelmeye başladı

Akrabalarından, arkadaşlarından ve yakınlarından borç alarak büro tutup ajansını açtığını belirten Yıldız, şöyle devam etti:

"Daha sonra girişimcilik kursuna gittim. KOSGEB destek belgemi aldım. Yine araştırdım devletimizin kadına vermiş olduğu desteklerin farkına vardım. Belgemi aldıktan sonra başvurumu yaptım, büromu da açtım ve organizasyonlara başladım. Bunu duyurduk. Gaziantep'teki, Şanlıurfa'daki, Batman'daki arkadaşlarımıza söyledik. Bundan sonraki süreçte hatta Gaziantep'te organizasyonları düzenleyen sanatçılarla irtibat halinde olan beyefendiler kalkıp Diyarbakır'a geldiler. Birlikte Diyarbakır'ı gezdik. Huzurlu ortamı da gördüler ve ondan sonraki süreçte biz de hemen turneye gelen sanatçıları özel oyunları burada ağırlamaya başladık. Bu onların talebiydi aslında. Mart ayında bir müzikal turneye çıkmıştı ve Diyarbakır'a da gelmek istediler, biz de onları Diyarbakır'a konuk ettik ve ağırladık. Akabinde hemen Yetersiz Bakiye adlı tiyatro oyununu aldık. Kardeş Türküler ekibi, 25 yıl sonra Diyarbakır'da konser verdi. Bunlar hep sanatçıların talebi oldu. Çatışmalardan gelmek istemeyen sanatçılarda huzurlu ortamı gördükçe gelmek istiyorlar. Eylül, ekim ve kasım ayında yapacağımız konserler var. Sürpriz isimler ve ünlü isimler var. Bunlar hep sağlanan huzurlu ortamdan güzelleşen Diyarbakır sayesinde oldu. Çok güzel bir atmosfer yakaladık Diyarbakır'da, etkinlikler, organizasyonlar ve konserler adına. Bu önümüzdeki süreçte de devam edecektir." - DİYARBAKIR