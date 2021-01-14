Termometrelerin eksi 20'yi gösterdiği Moskova'da kar trafiği kilitledi
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Termometrelerin eksi 20'yi gösterdiği Moskova'da kar trafiği kilitledi

14.01.2021 14:05 | Son Güncelleme: 14.01.2021 14:09
Termometrelerin eksi 20'yi gösterdiği Moskova'da kar trafiği kilitledi

Termometrelerin eksi 20'yi gösterdiği Rusya'nın başkenti Moskova'da yağan kar nedeniyle birçok noktada trafik kilitlendi.

Termometrelerin eksi 20'yi gösterdiği Rusya'nın başkenti Moskova'da yağan kar nedeniyle birçok noktada trafik kilitlendi. 

Rusya'nın başkenti Moskova'da kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte bugün hava sıcaklığı eksi -20 derece olarak ölçülürken, yağan kar nedeniyle birçok noktada trafiğin kilitlendi. Bir çok uçuşun iptal edildiği ülkede, trafikteki yoğunluk şehir kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kar nedeniyle trafikte uzun kuyruklar oluştuğu görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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