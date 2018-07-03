Termometrelerin 50 Dereceyi Gördüğü İran'da Trafik Işıkları Eridi

Huzistan Eyaletinin Valiliğinin Acil Durum Yönetimi'nin yayınladığı bildiriye göre, hava sıcaklığının artması ve elektrik altyapısının yetersiz olması nedeniyle Huzistan Azad Üniversitesi ve Ahvaz şubesinin tüm bölümlerinin sınavları iptal edildi.

HALK SOKAĞA İNMİŞTİ

İran'ın güneyinde olan Ahvaz şehrinin sıcaklığı yaz günlerinde 50 derecenin üstüne çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde Huzistan eyaletinin başka şehirlerinde su sıkıntıları yüzünden halk sokağa inmişti. İran'dan gelen haberlere göre çok sayıda vatandaş gözaltına alınmış, bir kişi polisin kurşunuyla hayatını kaybetmişti.