Adana'da hava sıcaklığı 47 dereceye ulaşınca sokaklar boş kaldı
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Adana'da hava sıcaklığı 47 dereceye ulaşınca sokaklar boş kaldı

Adana'da sokağa çıkma kısıtlaması olmamasına rağmen, hava sıcaklığının 47 dereceye kadar ulaşması nedeniyle vatandaşlar sokağa çıkmadı.

Adana'da hava sıcaklığı 47 dereceye ulaşınca sokaklar boş kaldı
16.05.2020 13:55 | Son Güncelleme: 16.05.2020 14:30

Adana'da 16-19 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma yasağının uygulanmamasına rağmen, hava sıcaklığının 47 dereceye ulaşmasıyla sokaklar boş kaldı. Atatürk Parkı'nda ki termometre ise sıcaktan bozuldu.

HAVA SICAKLIĞI TERMOMETREYİ BOZDU

Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasının etkisini gösterdiği Adana'da Meteoroloji Genel Müdürlüğünün anlık verilerine göre hava sıcaklığı saat 13.00'te gölgede 40 derece ölçüldü. Kentte D-400 karayolu üzerinde bulunan termometreler ise güneş altında 47 dereceyi gösterdi. Seyhan İlçesi'nde bulunan Atatürk Parkı'ndaki termometrenin ise sıcaktan bozulduğu görüldü.

VATANDAŞLAR KISITLAMA OLMAMASINA RAĞMEN EVDE KALDI

Yoğun nemin de etkisiyle sıcaktan bunalan vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri nedeniyle 15 ilde uygulanan 16-19 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması Adana'da olmamasına rağmen evlerinden dışarı çıkmadı.

"SICAKLAR GİDERKEN VİRÜSÜ DE GÖTÜRÜR UMARIM"

Dışarı çıkmak zorunda kalan birkaç vatandaş ise kendilerini parktaki gölgelik alanlara attı. Hava almak için dışarı çıkan Niyazi Kaya, "Bu sıcak Adana'da bizimle beraber yaşıyor. Alıştık artık. Oruç da zor oluyor. Ama geçecek bugünler de" ifadelerini kullandı. Gül Çakır ise mecburiyetten dışarı çıktığını belirterek, "Parkta şimdi dinleniyorum. Afrika sıcaklarıymış bu gitmesini bekliyoruz. Oruç zor oluyor ama Allah gücünü veriyor. Bu sıcaklar 80-100 yılda gelen bir ekstrem durummuş. Bir daha olmaz inşallah yakın zamanda. Giderken virüsü de götürür umarım" diye konuştu.

Adana'da hava sıcaklığı Salı gününe kadar 41 derece olacak.
Adana'da hava sıcaklığı 47 dereceye ulaşınca sokaklar boş kaldı

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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