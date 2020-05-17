Termometrelerin 46 dereceyi gösterdiği Adana'da son 91 yılın en sıcak günü yaşanıyor
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Termometrelerin 46 dereceyi gösterdiği Adana'da son 91 yılın en sıcak günü yaşanıyor

Termometrelerin 46 dereceyi gösterdiği Adana'da son 91 yılın en sıcak günü yaşanıyor Adana'da bugün hava sıcaklığı 46 dereceye ulaşarak 1929 yılından bu yana Mayıs ayında ölçülen en yüksek sıcaklık değeri oldu Sıcak havadan bunalan vatandaşlar sulama kanalı ve parklara akın ederken,...

Termometrelerin 46 dereceyi gösterdiği Adana'da son 91 yılın en sıcak günü yaşanıyor
17.05.2020 19:13 | Son Güncelleme: 17.05.2020 19:15

Termometrelerin 46 dereceyi gösterdiği Adana'da son 91 yılın en sıcak günü yaşanıyor

Adana'da bugün hava sıcaklığı 46 dereceye ulaşarak 1929 yılından bu yana Mayıs ayında ölçülen en yüksek sıcaklık değeri oldu

Sıcak havadan bunalan vatandaşlar sulama kanalı ve parklara akın ederken, buradaki hayvanlarda süs havuzlarına ve gölgelerde kalmayı tercih etti

ADANA - Adana'da bugün hava sıcaklığı 46 dereceye ulaşarak 1929 yılından bu yana Mayıs ayında ölçülen en yüksek sıcaklık değeri oldu.

Adana'da Meteoroloji verilerine göre 1929-2020 arasında Mayıs ayında ölçülen en yüksek sıcaklık bugüne kadar 41.3 derece olarak ölçüldü. Ancak bugün hava sıcaklığının gölgede 4 derece ölçülmesi üzerine 91 yılın sıcaklık rekoru kırıldı. Hava sıcaklığını güneşe direk maruz kalan termometreler ise 46 derece gösterdi.

Evlerinde sıcaktan bunalan vatandaşlar serinlemek için havuzlar kapalı olunca sulama kanallarına akın etti. Adana'da hava tarihi sıcaklara ulaşınca vatandaşlar da sokakları boş bıraktı. Sadece sulama kanallarına giden vatandaşlar havanın aşırı sıcak olduğunu evlerde bunaldıklarını söylerken, bir vatandaş aşırı sıcak nedeniyle güneşe ateş ettiğini söyledi. Bir vatandaş ise çocuğuyla birlikte sulama kanalında serinlerken küçük çocuk havanın çok sıcak olduğunu söyledi. Vatandaş çocuğuna koruyucu yelek giydirmeyi de ihmal etmedi. Sıcaktan sadece insanlar değil hayvanlar da çok etkilendi. Bazı hayvanlar parklarda gölgede yatıp güneşe çıkmadı. Güvercinlerin ise parktaki süs havuzlarına girip burada hem su içerek hem de suya girerek serinlediği görüldü. Bazı vatandaşlar da sıcakta çalışmak zorunda kaldı. Bunlardan biri de temizlik görevlileriydi. Adana da tarihi sıcaklıkların Perşembe gününe kadar devam edeceği o günden sonra ise 8 derece birden düşeceği öğrenildi.

Termometrelerin 46 dereceyi gösterdiği Adana'da son 91 yılın en sıcak günü yaşanıyor

Kaynak: İHA

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