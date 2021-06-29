Termometrelerin 40 dereceyi gördüğü Antalya'da sıcaktan bunalanlar sahillerde yoğunluk oluşturdu
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Termometrelerin 40 dereceyi gördüğü Antalya'da sıcaktan bunalanlar sahillerde yoğunluk oluşturdu

Termometrelerin 40 dereceyi gördüğü Antalya'da sıcaktan bunalanlar sahillerde yoğunluk oluşturdu
Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel

Hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı Antalya'da sıcaktan bunalanlar denize girerek serinledi.

Hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı Antalya'da sıcaktan bunalanlar denize girerek serinledi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte hava sıcaklığı 40, deniz suyu sıcaklığı 26 derece ölçüldü.

Sıcaktan bunalanlar Konyaaltı ile Lara plajlarında yoğunluk oluşturdu.

Kent sakinleri ve tatilciler denizde serinledi. Bazıları ise şezlonglarda güneşlenmeyi tercih etti. Bazı kişiler de parklardaki gölgelik alanlara oturarak serinlemeye çalıştı.

Sahildekilerin büyük bölümünün maske takmadığı görülürken şezlonglarda güneşlenenler sosyal mesafeye dikkat etmeye çalıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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