Termometreler eksi 11 dereceyi gösterdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Termometreler eksi 11 dereceyi gösterdi

Termometreler eksi 11 dereceyi gösterdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eskişehir'de dün gece eksi 11 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı, araçların camlarında buzlanmaya neden oldu, bazı sürücüler farklı tedbirler almaya çalıştı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de dün gece eksi 11 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı, araçların camlarında buzlanmaya neden oldu, bazı sürücüler farklı tedbirler almaya çalıştı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nün Eskişehir ve çevresi için sık sık yaptığı don uyarıları gerçek oluyor. Gece saatlerinde eksi 11 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı resmen hayatı dondurdu. Araç camlarında yağış olmamasına rağmen oluşan buzlanma şaşırttı. Bazı araç sahiplerinin ise buzlanmayı ve silecek yapışmasını engellemek için cama ev eşyası örttüğü görüldü.

SICAKLIKLAR 1 İLE 3 DERECE KADAR ARTIYOR

Eskişehir için Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre sıcaklıklar 1 ile 3 derece kadar artıyor. Gün içinde merkez ilçelerden Odunpazarı'nda 4 derece, Tepebaşında 3 derece beklenti var. Diğer ilçelerde en yüksek hava sıcaklığı 9 derece ile Sarıcakaya ve Mihalgazi'de, en düşük hava sıcaklığı ise 0 derece ile Mihallıççık'ta bekleniyor.

(Ali Furkan Çetiner/ İHA)

Termometreler eksi 11 dereceyi gösterdi

Termometreler eksi 11 dereceyi gösterdi

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Meteoroloji'den 22 Ocak uyarısı: Kış şartlarının en çok hissedileceği 3-4 gün yaşanacak

Meteoroloji'den 22 Ocak uyarısı: Kış şartlarının en çok hissedileceği 3-4 gün yaşanacak

 Hafif ticari araç devrildi, aynı aileden 2 kişi öldü! Yaralılar ambulansı buz gibi havada böyle bekledi

Hafif ticari araç devrildi, aynı aileden 2 kişi öldü! Yaralılar ambulansı buz gibi havada böyle bekledi
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Meteoroloji, Eskişehir, Tragger, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title