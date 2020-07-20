Termometreler 52 dereceyi gösterdi çocuklar sulama aracından sıkılan suyla serinledi Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde termometrelerin 52 dereceyi göstermesiyle vatandaşlar parklarda serinlemeye çalışırken, çocuklar park sulama aracından sıkılan suyla serinledi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde termometrelerin 52 dereceyi göstermesiyle vatandaşlar parklarda serinlemeye çalışırken, çocuklar park sulama aracından sıkılan suyla serinledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinde kavurucu sıcaklar başladı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde de hissedilir derecede artan sıcaklıklar sonrası termometre 52 dereceyi gösterdi. Sıcak hava nedeniyle vatandaşlar parklarda serinlemeye çalışırken, çocuklar ise park sulama araçlarından püskürtülen sularla serinlemeye çalıştı.

İlçenin Dicle Mahallesi'nde sıcaktan bunalan çocuklar, parkları sulamak amacıyla belediyeye ait arazözden sıkılan suyun altına girerek serinlemeye çalıştı. Çocuklar bu sayede hem serinlenirken, hem de eğlenceli zaman geçirdi.

Bunaltıcı sıcaklıkların yaşandığı kentte, vatandaşlar da serinlemek amacıyla park ve yeşil alanlara akın etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA