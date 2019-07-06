Antalya kavruluyor! Termometreler 42 dereceyi gösterdi

Turizm kenti Antalya'da termometreler 42 dereceyi gösterdi. Kuru ve sıcak havanın etkili olduğu kentte vatandaşların adresi plaj ve ağaç gölgeleri oldu.

Ülke genelinde etkili olan sıcak hava Antalya'da etkisini daha fazla göstermeye başladı. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü göstergelerinde hava sıcaklığı 39, nem ise yüzde 11 olarak ölçüldü. Kentin bazı noktaları ve otomobillerin termometreleri ise 42 dereceyi gösterdi. Sıcak havada serinlemek isteten tatilciler dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın ederken, denize girmeyenler ağaç gölgelerinde dinlendi. Bazı vatandaşlar ağaç gölgesinde uyurken, bazıları da ailecek piknik yaptı. Sahil Yaşam Parkı içine kurulan ve yerden su püsküren fıskiyeler çocukların eğlence mekanı oldu. Tatlı su ile serinleyen çocuklara aileleri de eşlik etti. Sıcaktan etkilenen sokak köpeklerine vatandaşlar plastik kaplarla su bıraktı.

"1.5 LİTRE SU YETMİYOR"

Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Eyüp Furkan Karadağ, İstanbul'dan geldiğini belirterek, "Antalya birkaç gündür çok sıcak. 42 dereceye ulaştı sıcaklık yakıyor. Ama ders çalıştığımız kütüphaneler klimalı. Aldığımız 1.5 litre su içmeye ve serinlemeye neredeyse yetmiyor" dedi.

"DIŞARISI SICAK OLSA DA DENİZ SERİN"

Sahilde yelken yapan Doğa Ölçen ise "Hava çok sıcak ve poyraz var. Yazın her zamanki halini yaşıyoruz. Bizde burada hava sıcak da olsa yelken yapıyoruz. Antalya'nın denizini seviyoruz. Buraya geldiğimiz zaman hem yüzüyoruz hem eğleniyoruz. Dışarısı sıcak olsa da deniz biraz serin." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA