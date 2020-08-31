TERMOMETRELER 40 DERECENİN ÜSTÜNÜ GÖSTERDİ: SICAKTAN BUNALANLAR GÖLGELİK ALANLARA SIĞINDI Ülke genelinde etkili olan sıcak hava Karabük, Kayseri ve Adana'da da etkisini gösterdi.

Ülke genelinde etkili olan sıcak hava Karabük, Kayseri ve Adana'da da etkisini gösterdi. Termometrelerin 40 derecenin üstünü gösterdiği illerde, sıcaktan bunalan vatandaşlar serinlemek için parkları ve gölgelik alanları tercih etti.

KARABÜK'TE TERMOMETRE 40 DERECEYİ GÖSTERDİ

Karabük öğle saatlerinde aşırı sıcak havanın etkisi altına girdi. Yükselen sıcaklığın ardından Karabük'te termometreler 40 dereceyi gördü. Aşırı sıcaklardan bunalanlar serinlemek için farklı yollar denedi. Sıcaktan bunalan vatandaşlar ise serinlemek için gölgelik aradı. Kavurucu sıcaklarda dışarıda olan vatandaşlar, ağaç altlarında oturarak serinlemeye çalıştı. Serinlemek isteyen bazı vatandaşlar ise çeşme başlarına geçerek elini yüzünü yıkayıp su içti.

Sıcak havadan bunalan ve ağaç altında serinlemeye çalışan Mevlut Yetgin, "Bu sıcakta ağaçların altında hava alıyoruz. O kadar sıcak ki dışarı bile çıkamıyoruz. Sıcaktan kapalı mekanlara giremiyoruz, evin içerisinde zaten durulmuyor. Bizde böyle ağaçların altında gölgede oturuyoruz" dedi

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN SICAKLIK UYARISIKarabük Meteoroloji Müdürlüğü'nden yapılan açıklama ise şu şekilde: "Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklendiğinden güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" denildi.

ADANA'da, hafta sonundan bu yana etkili olan sıcak hava, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte hava sıcaklığı 39 derece ölçülürken, güneş altındaki termometreler, 43 dereceyi gösterdi. Kent dışından gelenler ise Adana'nın sıcağında nefes almakta zorlandıklarını söyledi. Çukurovalı yazar Yaşar Kemal'in romanlarına konu olan 'sarı sıcak'lar, Adana'da günlerdir etkili olmaya devam ediyor. Kentte sıcaklık 39 derece ölçülürken, saat 13.00'te Atatürk Parkı'ndaki termometreler, 43 dereceyi gösterdi. Birçok kişi, zorunlu hallerde dışarı çıktığını belirtirken, dinlenmek için gölgedeki bank ve ağaç altlarını tercih etti. Sokak hayvanlarının ise beslenmek ve uyumak için yuvalarına çekildiği görüldü.

'BURADA NEFES ALINMIYOR'Elazığ'dan Adana'ya misafir olarak gelen İlknur- Yüksel Dağ çifti, maskelerini takıp, bebekleriyle parkta gezintiye çıktıklarını belirtti. Yüksel Dağ, "Burası gerçekten çok sıcak. Elazığ'ın havası normal ama burada nefes dahi alınmıyor. Ayrıca nemi çok, yapış yapış oluyor insan. Gece yatılmıyor. Evde klima ve duş ile serinliyoruz. Çocuğa sürekli banyo yaptırıyoruz" diye konuştu.

'ŞANLIURFA'DAN DAHA SICAK'Arkadaşı ile Şanlıurfa'dan gelen İbrahim Ali Türkmen ise "Biz Şanlıurfa'dan geliyoruz. Bizde de sıcaklık yüksek. Burası Şanlıurfa'ya göre daha sıcak. Nem oranı yüksek olduğu için 5 dakika dahi dışarıda gezsek her yerimiz ıslanıyor" dedi.

TEHLİKEYE RAĞMEN YÜZDÜLERÖte yandan gençler ve çocuklar ise tehlikeye aldırış etmeden Yüreğir ilçesindeki Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına girerek, serinlemeye çalıştı. Kanalda yüzen İbrahim Özaltın ve Ali Samet Köz, sıcaklardan bunalıp, kanala girerek, serinlediklerini söyledi.

KAYSERİ'DE SICAK HAVA BUNALTTI

Ülke genelinde etkili olan sıcak hava Kayseri'de de etkisini gösterdi. Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan termometre, öğle saatlerinde 44 dereceyi gösterdi. Ancak Meteorloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık değerinin 38 derece olduğunu söyledi. Sıcak hava, kentte günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar boş kalırken vatandaşlar parklara ve gölge alanları tercih ederek sıcaktan korunmaya çalıştı. Kent sakinlerinden Beyazıt Dağlar, aşır, sıcak havadan korunmak için ağaç altlarından çıkmadıklarını belirterek, "Yanımızdan suyumuzu ayırmıyoruz. Güneş çok daha yakıcı olduğu saatte mümkünse dışarı çıkmıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA