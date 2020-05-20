Termometreler 39 dereceyi gösterince çocuklar dışarı çıkamadı, parklar boş kaldı
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Termometreler 39 dereceyi gösterince çocuklar dışarı çıkamadı, parklar boş kaldı

Termometreler 39 dereceyi gösterince çocuklar dışarı çıkamadı, parklar boş kaldı Adana'da, yeni tip korona virüs nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-14 yaş arası çocuklar, getirilen serbestliğe rağmen sıcak hava nedeniyle dışarı çıkmayı tercih etmedi Adana'da, yeni tip korona virüs...

20.05.2020 12:50 | Son Güncelleme: 20.05.2020 12:51

Termometreler 39 dereceyi gösterince çocuklar dışarı çıkamadı, parklar boş kaldı

Adana'da, yeni tip korona virüs nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-14 yaş arası çocuklar, getirilen serbestliğe rağmen sıcak hava nedeniyle dışarı çıkmayı tercih etmedi

ADANA - Adana'da, yeni tip korona virüs nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-14 yaş arası çocuklar, bugün 11.00-15.00 saatleri arasında getirilen serbestliğe rağmen sıcak hava nedeniyle dışarı çıkamadı.

Geçen hafta Çarşamba günü 4 Nisan'dan bu yana ilk kez sokağa çıkan çocukların çoğu bugün 4 saatlik izinlerinde termometreler 39 dereceyi gösterdiği için dışarı çıkmadı. Sokağa çıkan çocuklar ise parklardaki gölgelik alanlarda oturarak vakit geçirdi.

Kimi çocuk ise parklarda arkadaş bulamadığı için tahterevalli de tek başına oturdu.

Çukurova ilçesindeki Masal Parkı'na neredeyse hiç çocuk gelmezken geçen hafta yoğunluğun fazla olduğu Seyhan ilçesindeki Şehitler Parkı'na ise az sayıda çocuk geldi.

"Yürüyüş yapıp eve gideceğim"

Yürüyüş yapmak için dışarı çıkan 14 yaşındaki Emirhan Gülmez, "7 gün 24 saat evde oyun oynayıp ders çalışıyoruz. Yeni çıktım dışarı. Çok sıcak Adana. Geçen hafta bu parkta çok fazla kişi vardı. Bu hafta bomboş. Yürüyüş yapıp eve gideceğim bende" diye konuştu.

Parktaki ağacın gölgesinde arkadaşıyla oturan Sahra Irgan ise, "Geçen hafta yasak kalktığında dışarı çıkmamıştım bugün ilk defa çıktım. Arkadaşımla buluştum uzun bir aradan sonra. Özlemişim. Bugün çok sıcak hava. Parkın sakin olması daha iyi" ifadelerini kullandı.

Termometreler 39 dereceyi gösterince çocuklar dışarı çıkamadı, parklar boş kaldı

Kaynak: İHA

Manşet

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