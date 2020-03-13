Terminallerde bilet bulamayan öğrenciler otostop çekti
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Terminallerde bilet bulamayan öğrenciler otostop çekti - Haberler
Kırıkkale

Terminallerde bilet bulamayan öğrenciler otostop çekti

Terminallerde bilet bulamayan öğrenciler otostop çekti Kırıkkale'de 'korona virüsü' tedbirleri kapsamında üniversitelerin tatil edilmesinin ardından otogarlarda bilet bulamayan öğrenciler, çareyi otostop çekmekte buldu.

13.03.2020 18:20 | Son Güncelleme: 13.03.2020 18:22
Terminallerde bilet bulamayan öğrenciler otostop çekti

Terminallerde bilet bulamayan öğrenciler otostop çekti

KIRIKKALE - Kırıkkale'de 'korona virüsü' tedbirleri kapsamında üniversitelerin tatil edilmesinin ardından otogarlarda bilet bulamayan öğrenciler, çareyi otostop çekmekte buldu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bakanlar ve ilgili kurumların katılımıyla gerçekleştirilen 'korona virüsü' toplantısının ardından üniversitelerin 3 hafta kesintisiz tatil edildiği açıklandı. Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran 'korona virüs'e karşı alınan önlemler kapsamında üniversitelerin tatil edilmesinin ardından otogarlarda yoğunluk yaşanmaya başladı. Kırıkkale otogarına tüm öğrencilerin akın etmesiyle birlikte biletler kısa sürede tükendi. Ek seferlerde de bilet bulamayan bazı öğrenciler, Ankara kara yolu üzerinde otostop çekerek evlerine dönmeye çalıştı.

"AŞTİ'den Kırıkkale otogarına kadar bilet yok"

Terminalde bilet bulamadığını belirten Yasin Eroğlu (22), "Otobüslerde yer bulamadım. Bir kaos ortamı var zaten. AŞTİ'den tutun da Kırıkkale otogarına kadar bilet yok otobüslerde. Otobüste yer olsa bile otobüs ne kadar hijyenik onu da bilmiyorum. Biz de otostop ile Ankara'ya gitmeye çalışıyoruz. Öyle dururlarsa gideceğiz, durmazlarsa sabaha kadar buradayız. Yapacak bir şey yok" şeklinde konuştu.

Üniversite öğrencisi Mehmet Bardakçı (25), "Koronavirüs nedeniyle okullar tatil edildi. Biz de bilet bulamadık. 3 haftalığına memleketimize Ankara'ya gidiyoruz. Bakalım yani ilerde neler olacak bizleri neler bekliyor. Göreceğiz süreçle birlikte" dedi.

Terminallerde bilet bulamayan öğrenciler otostop çekti

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Terminallerde bilet bulamayan öğrenciler otostop çekti

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Korkulduğu kadar varmış! Türkiye sınırına dayanan çekirgeler, ilk eylemini gerçekleştirdi Haber
Korkulduğu kadar varmış! Türkiye sınırına dayanan çekirgeler, ilk eylemini gerçekleştirdi
Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 5'e yükseldi Haber
Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 5'e yükseldi
Burası Vuhan değil Napoli! Korona karantinasındaki halk bunu yapıyor Haber
Burası Vuhan değil Napoli! Korona karantinasındaki halk bunu yapıyor
3 bakan, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı Haber
3 bakan, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu! Haber
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu!
Koronavirüs nedeniyle bir kaleme daha zam yapıldı iddiası Haber
Koronavirüs nedeniyle bir kaleme daha zam yapıldı iddiası
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Eyüpoğlu: Sigara içenlerde koronavirüs riski daha yüksek
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Eyüpoğlu: Sigara içenlerde koronavirüs riski daha yüksek
TSYD, beIN Sports'tan maçları şifresiz yayınlamasını talep etti
TSYD, beIN Sports'tan maçları şifresiz yayınlamasını talep etti
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor
Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor
İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 120'ye yükseldi
İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 120'ye yükseldi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 9 Avrupa ülkesine uçuş yasağı getirildi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 9 Avrupa ülkesine uçuş yasağı getirildi
Bakanlık, korona tedbirine uymayan Şeyma'nın İtalyan sevgilisiyle ilgili harekete geçti
Bakanlık, korona tedbirine uymayan Şeyma'nın İtalyan sevgilisiyle ilgili harekete geçti
Amerikan gazetesi, İran'daki toplu mezarların uydu görüntüsünü servis etti
Amerikan gazetesi, İran'daki toplu mezarların uydu görüntüsünü servis etti
Ronaldo'nun ada satın almadığı, okyanus manzaralı evinde kendisini izole ettiği ortaya çıktı
Ronaldo'nun ada satın almadığı, okyanus manzaralı evinde kendisini izole ettiği ortaya çıktı
Almanya'da maçların 2 Nisan'a kadar ertelenmesi önerildi
Almanya'da maçların 2 Nisan'a kadar ertelenmesi önerildi
Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 514'e yükseldi
Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 514'e yükseldi
Bilim Kurulu üyesi, Türkiye'deki ikinci vakanın durumuna ilişkin bilgi verdi: Kötü durumda değil
Bilim Kurulu üyesi, Türkiye'deki ikinci vakanın durumuna ilişkin bilgi verdi: Kötü durumda değil
İBB başkan danışmanlarının maaşlarına 'sosyal denge tazminatı' zammı
İBB başkan danışmanlarının maaşlarına 'sosyal denge tazminatı' zammı
Adalet Bakanı Gül, cezaevlerinde alınan koronavirüs önlemlerini açıkladı
Adalet Bakanı Gül, cezaevlerinde alınan koronavirüs önlemlerini açıkladı
Belçika'da koronavirüs nedeniyle okullar 3 Nisan'a kadar tatil edildi
Belçika'da koronavirüs nedeniyle okullar 3 Nisan'a kadar tatil edildi
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi
Son dakika: Kırmızı bültenle aranan 'Siya Munzur' kod adlı terörist, ikna yoluyla teslim oldu
Son dakika: Kırmızı bültenle aranan 'Siya Munzur' kod adlı terörist, ikna yoluyla teslim oldu
Diyanet, 'Cuma namazı kılınmayacak' iddialarına yanıt verdi
Diyanet, "Cuma namazı kılınmayacak" iddialarına yanıt verdi
Virüs nedeniyle tatil haberini alan üniversiteliler, terminallere koştu
Virüs nedeniyle tatil haberini alan üniversiteliler, terminallere koştu
Benjamin Mendy'nin ailesinden birine yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı
Benjamin Mendy'nin ailesinden birine yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı
Flamengo Başkan Yardımcısı Mauricio Gomes de Mattos'da koronavirüse rastlandı
Flamengo Başkan Yardımcısı Mauricio Gomes de Mattos'da koronavirüse rastlandı
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Basketbol, voleybol ve hentbol maçları da seyircisiz
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Basketbol, voleybol ve hentbol maçları da seyircisiz
Karısını barışmaya ikna edemeyen adam, benzin dökerek kendini yaktı
Karısını barışmaya ikna edemeyen adam, benzin dökerek kendini yaktı
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Babacan; İnce, Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'nu geçti
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Babacan; İnce, Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'nu geçti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Meral Akşener Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli
Magazin Ece Erken Can Yaman Hülya Avşar Serenay Sarıkaya
Spor Adem Büyük Bülent Uygun Ünal Karaman Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Nisan Avrupa Başakşehir Cuma Namazı
Şu an buradasınız: Terminallerde bilet bulamayan öğrenciler otostop çekti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2020 19:31:16. #1.14#