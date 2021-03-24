Terminalden el yapımı silah geçirmek isteyen 1 kişi yakalandı
Ordu'nun Altınordu ilçesinde el yapımı silahları terminaldan göndermek isteyen bir kişi yakalandı.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde el yapımı silahları terminaldan göndermek isteyen bir kişi yakalandı.
Altınordu terminalinden eşya göndermek isteyen bir şahsın göndereceği sırada kolinin x-ray cihazından sinyal vermesi üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince terminale intikal etti. Ekiplerin koli içerisinde yaptığı aramada 3 adet el yapımı tabanca ve 4 adet şarjör ele geçirildi.
Daha sonra şüpheli şahsın ikamet ve aracında yapılan aramada ise 1 adet el yapımı tabanca ve şarjör ele geçirildi.
Olayla ilgili 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçundan adli işlem yapılan 1 şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. - ORDU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı