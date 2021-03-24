Terminalden el yapımı silah geçirmek isteyen 1 kişi yakalandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde el yapımı silahları terminaldan göndermek isteyen bir kişi yakalandı.

Altınordu terminalinden eşya göndermek isteyen bir şahsın göndereceği sırada kolinin x-ray cihazından sinyal vermesi üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince terminale intikal etti. Ekiplerin koli içerisinde yaptığı aramada 3 adet el yapımı tabanca ve 4 adet şarjör ele geçirildi.

Daha sonra şüpheli şahsın ikamet ve aracında yapılan aramada ise 1 adet el yapımı tabanca ve şarjör ele geçirildi.

Olayla ilgili 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçundan adli işlem yapılan 1 şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı