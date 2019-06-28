Terminalde yılan paniği yaşandı

Kayseri'nin Develi ilçesi otobüs terminalinde görülen yılan vatandaşlara panik anları yaşattı.

Dün akşam saatlerinde Develi ilçesi otobüs terminalinde görülen yılan, otobüs bekleyen vatandaşların panik anları yaşamasına sebep oldu. Daha sonra çevredeki diğer vatandaşlar tarafından yakalanarak itfaiye ekiplerine haber verildi.

Yakalanan yılan itfaiye ekiplerine teslim edildikten sonra doğaya bırakıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA