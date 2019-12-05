Terminalde uyuşturucu ile yakalandı

05.12.2019 12:30 | Son Güncelleme: 05.12.2019 12:30

ŞANLIURFA'da, polisin düzenlediği operasyonda, otobüs terminaline inen bir yolcu, valizinde poşete gizlenmiş uyuşturucu ele geçirilince gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Şanlıurfa'ya uyuşturucu getirilerek piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Polis ekipleri otobüs terminaline gelen uyuşturucu ticareti şüphelisini bir süre takip ettikten sonra gözaltına aldı. Şüphelinin çantasında arama yapan ekipler, 2 paket halinde 50 gram kokain ile poşet içerisine gizlenmiş 1 kilo metamfetamin ele geçirdi. Uyuşturuycuya el koyan polis, gözaltına aldığı şüpheliyi ifade için emniyete götürdü.

Kaynak: DHA