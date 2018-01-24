Terminalde unutulan çanta paniğe neden oldu

Sivas'ta Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde unutulan çanta paniğe neden oldu. Polis ekiplerinin sevk edildiği olayda otogar içerisindeki yolcular dışarı çıkarılırken, uzaktan kumandalı fünye ile patlatılan çantadan kıyafet çıktı

SİVAS - Sivas'ta Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde unutulan çanta paniğe neden oldu. Polis ekiplerinin sevk edildiği olayda otogar içerisindeki yolcular dışarı çıkarılırken, uzaktan kumandalı fünye ile patlatılan çantadan kıyafet çıktı.

Olay saat 19.30 sıralarında Sivas Şehirler Arası Otobüs Terminalinde meydana geldi. Otogar içerisinde bulunan bankın altına bırakılan çantanın vatandaşlar tarafından şüpheli olduğu düşünülerek polis ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri olayı izleyen meraklı vatandaşları da uzaklaşmaları konusunda uyardı. Vatandaşları otobüs terminalinden çıkarmakta güçlük çeken polis ekipleri anonslar yaptırarak terminal içerisini boşaltmaya çalıştı. Olay yerine gelen özel kıyafetli bomba imha uzmanı, çantayı uzaktan kumandalı fünye ile kontrollü olarak patlattı. Parçalanan çantanın içerisinden kıyafetler ve kişisel eşyalar çıktı.