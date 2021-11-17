TERMİNALDE, PEYNİR BİDONUNDA UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI

ELAZIĞ'da, otobüs terminalinde, elindeki peynir bidonunda 100 gram eroin ve 9 gram metamfetamin ele geçirilince gözaltına alınan S.Ç. (31) tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, şehirler arası otobüs terminalindeki turizm firmasının yolcu otobüsünden elinde peynir bidonlarıyla inen ve hareketleri şüpheli bulunan S.Ç. durduruldu. Bidonlarda yapılan aramada 100 gram eroin ve 9 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan S.Ç., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.