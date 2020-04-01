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Terminalde izin belgesi kuyruğu, artan bilet fiyatlarına tepki

Terminalde izin belgesi kuyruğu, artan bilet fiyatlarına tepkiİZMİR'de, memleketlerine dönmek isteyen vatandaşlar, şehirler arası otobüs terminalinde uzun kuyruklar oluşturdu.

01.04.2020 15:39 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:39
Terminalde izin belgesi kuyruğu, artan bilet fiyatlarına tepki

Terminalde izin belgesi kuyruğu, artan bilet fiyatlarına tepki

İZMİR'de, memleketlerine dönmek isteyen vatandaşlar, şehirler arası otobüs terminalinde uzun kuyruklar oluşturdu. Bilet alabilmek için saatlerce terminalde bekleyenler, artan bilet fiyatlarına da tepki gösterdi.

Koronavirüs nedeniyle otobüs yolculuklarının seyahat izin kurullarının onayına bağlanması sonrası, İzmir'de vatandaşlar, İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde hizmet vermeye başlayan Seyahat İzin Kurulu'na başvurup, izin belgesi alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Pek çok vatandaş ise, sırada beklediği saatleri değerlendirdi. Kimi kitap okudu, kimi ise yanındaki vatandaş ile sohbet etti. Sıra bekleyenlerden bazıları maske ve eldivenle koronavirüs salgınına karşı önlem alırken, birçoğu ise oluşan kuyruklarda sosyal mesafe kuralına uymadı. İzin belgesi alabilmek için terminale geldiğini ifade eden Mustafa Atar (55), "Cuma gününden beri bekliyorum. Uçak bileti alacağım. Ağrı'ya gideceğim. Yatacak yerim de yok, param da yok. Mağdur kaldım. 17.30'da mesai bittiğinde bizi eve gönderiyorlar. Tekrar gelip kuyruğa giriyorum. Biletimi 360 TL'ye aldım" dedi. Van'a gideceğini söyleyen Nazlıcan Yıldız (20) ise, alacağı bilet fiyatının pahalılığından bahsederek, artan bilet fiyatına rağmen önceliğinin memleketine dönmek olduğunu ifade etti. Yıldız, "Bir buçuk saati geçti, bekliyorum. Van'a gideceğim. Öğrenciyim. Yurtlar kapandığı için gidecek bir yerim de kalmadı. Uçakla gidebilecek bir imkanımız yok. Otobüs de tehlikeli ama yapacak bir şeyimiz yok. Dün, 17.30'da geri dönmek zorunda kaldık. Bugün daha erken gelelim dedik ama sıra daha fazla. Van'a bilet 600 TL civarıymış. Şu an eve gitmek önceliğim" dedi.

'GİDECEK YERİM YOK'

5 saattir sırada beklediğini söyleyen Gökhan Kaplan (35) ise kendisine sıra gelmediği takdirde otobüs kalktığı zaman kalacak bir yerinin olmadığını söyleyerek, "Burada kalırsam nerede kalacağım? Milletin cebinde parası var mı yok mu sormuyorlar. Bir bilet 300 TL olmuş. Ayvalık'tan buraya geldiğimde bilet parası 60 TL idi. Şimdi olmuş 120 TL" dedi. Dönecek otobüs bulamadığı takdirde terminal içerisinde kalacağını belirten İbrahim Koçak (27) da, "Adana'ya gidiyorum. Ayvalık'tan izin kağıdını çıkardım ama burada geçerli olmuyormuş. Sıra bekliyoruz. Otobüs de yok büyük ihtimal burada bir hafta kalacağım. 2 ay önce Adana'dan İzmir'e 120 TL'ye geldim. Şimdi 300 TL diyorlar. Mecbur alacağız. Paramız yok. Yapacak bir şey yok. Pansiyona gitsem otel fiyatına denk gelecek. Otogarda kalacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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