Terminalde heyelanlar devam ediyor
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Terminalde heyelanlar devam ediyor

Terminalde heyelanlar devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Zonguldak'ta 100. Yıl Şehirlerarası Otobüs Terminalinde sağanak yağış nedeniyle küçük çaplı heyelanlar meydana geldi.

Zonguldak'ta 100. Yıl Şehirlerarası Otobüs Terminalinde sağanak yağış nedeniyle küçük çaplı heyelanlar meydana geldi.

Zonguldak'ta sağanak yağış nedeniyle geçtiğimiz aylarda 100. Yıl Şehirlerarası Otobüs terminalinde heyelan meydana geldi. Zonguldak Belediyesi de heyelanlara önlem almak amacıyla terminali kısa süreli kapattı. Ardından ekipler terminalin arkasına şist önlemi alarak yeniden terminali hizmete açtı. Diğer yandan dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle terminalde yeni heyelanlar meydana geldi. Ağaçlık alandan kopan taş ve toprak parçaları yaya yoluna kadar düştü. Oluşan yeni heyelanlar vatandaşları da tedirgin etti. - ZONGULDAK

Terminalde heyelanlar devam ediyor
Terminalde heyelanlar devam ediyor
Terminalde heyelanlar devam ediyor
Terminalde heyelanlar devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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