Terminal yakınında parçalanmış ceset bulundu, kayıp Mert'in kimliği üzerinden çıktı - Haberler
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Terminal yakınında parçalanmış ceset bulundu, kayıp Mert'in kimliği üzerinden çıktı

Terminal yakınında parçalanmış ceset bulundu, kayıp Mert'in kimliği üzerinden çıktı
Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen - Haberler | Güncel

BURSA'da, otobüs terminali yanındaki boş arazide, vücudunun bir kısmı köpekler tarafından parçalanmış erkek cesedi bulundu.

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SEYHAN, ADANA (DHA) - BURSA'da, otobüs terminali yanındaki boş arazide, vücudunun bir kısmı köpekler tarafından parçalanmış erkek cesedi bulundu. Cansız bedenin üzerinden, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 7 Aralık'ta kaybolan Mert Seyhan'a (21) ait kimlik çıktı.

Olay, saat 15.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Demirtaş-Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Bursa Şehirler Arası Otobüs Terminali yanındaki boş arazide, köpeklerin ceset parçaladığını görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri, sevk edildi. Köpekleri cesedin başından uzaklaştıran ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Vücudunun bir kısmı köpekler tarafından parçalanan cansız bedenin üzerinden, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 7 Aralık'ta kaybolan Mert Seyhan'a ait kimlik çıktı. Polis, olay yerinde incelemede bulunurken, bazı kişiler ise boş arazideki cesedi görüp, cep telefonu ile görüntü çekmek için uzun uğraş verdi. Kalabalığı dağıtmak için ekipler de alana şerit çekti.

Mert Seyhan'a ait olabileceği değerlendirilen cansız beden, olay yerindeki incelemelerin ardından kesin kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.


Terminal yakınında parçalanmış ceset bulundu, kayıp Mert'in kimliği üzerinden çıktı

Terminal yakınında parçalanmış ceset bulundu, kayıp Mert'in kimliği üzerinden çıktı

Terminal yakınında parçalanmış ceset bulundu, kayıp Mert'in kimliği üzerinden çıktı

Terminal yakınında parçalanmış ceset bulundu, kayıp Mert'in kimliği üzerinden çıktı

Terminal yakınında parçalanmış ceset bulundu, kayıp Mert'in kimliği üzerinden çıktı

Terminal yakınında parçalanmış ceset bulundu, kayıp Mert'in kimliği üzerinden çıktı

Terminal yakınında parçalanmış ceset bulundu, kayıp Mert'in kimliği üzerinden çıktı

Terminal yakınında parçalanmış ceset bulundu, kayıp Mert'in kimliği üzerinden çıktı

Terminal yakınında parçalanmış ceset bulundu, kayıp Mert'in kimliği üzerinden çıktı

Terminal yakınında parçalanmış ceset bulundu, kayıp Mert'in kimliği üzerinden çıktı

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