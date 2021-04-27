Terminal önünde kontrolden çıkan lüks otomobil takla attı: 1 yaralı
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Terminal önünde kontrolden çıkan lüks otomobil takla attı: 1 yaralı

Terminal önünde kontrolden çıkan lüks otomobil takla attı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'nın Arifiye ilçesi Büyükşehir Terminali önünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde lüks otomobil takla attı.

Sakarya'nın Arifiye ilçesi Büyükşehir Terminali önünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde lüks otomobil takla attı. Araçta sıkışan yaralı itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, Arifiye ilçesi Sakarya Büyükşehir Terminali önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen BMW marka lüks otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla attı. Yolun ortasında ters dönen otomobilde ise ismi henüz öğrenilemeyen yaralı sıkıştı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevke edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıyı sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye kaldırılırken polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

Terminal önünde kontrolden çıkan lüks otomobil takla attı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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