Terminal Katlı Kavşağı Açılıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ulaşımda kalite ve konforu önemsediklerini ve bu çerçevede yatırımlara hız kesmeden devam ettiklerini söyledi. Başkan Büyükkılıç, ulaşım yatırımlarından Terminal Katlı Kavşağı'nı 15 Temmuz'da ulaşıma açacaklarını kaydetti.

Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde önemli bir açılışa imza atacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Osman Kavuncu Bulvarı üzerindeki Terminal Katlı Kavşağı'nın büyük ölçüde tamamlandığını belirtti. Çalışmaların hızla devam ettiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, bu önemli kavşağı 15 Temmuz Pazartesi günü trafiğe açacaklarını söyledi.

Osman Kavuncu Bulvarı'nın şehrimizin önemli bulvarlarından birisi olduğunu ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, "Terminal Katlı Kavşağı Belsin-Terminal-Şehir Hastanesi Raylı Sistem Hattı'nın geçeceği güzergah olması nedeniyle de gerekli bir projeydi. Giriş-çıkış rampaları dahil toplam 550 metre uzunluğunda ve 20 metre genişliğinde bir alt geçit inşa edildi. Çalışmalarımız son aşamaya geldi. Katlı kavşağı milletimiz için çok önemli bir tarih olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde trafiğe açacağız" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA