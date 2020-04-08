Terminal işletmecisi Mirza Binboğa: "60 TL'ye götürdüğümüz yola 800 TL istiyorlar"
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Kayseri, Ankara

Terminal işletmecisi Mirza Binboğa: "60 TL'ye götürdüğümüz yola 800 TL istiyorlar"

Terminal işletmecisi Mirza Binboğa: "60 TL'ye götürdüğümüz yola 800 TL istiyorlar" "Vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesini istiyoruz" Kayseri Şehir Terminali'nde işletmecilik yapan Mirza Binboğa, şehirlerarası yolculuğun yasaklanmasının ardından vatandaşların önceden 60 TL'ye...

08.04.2020 10:07 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:09
Terminal işletmecisi Mirza Binboğa: '60 TL'ye götürdüğümüz yola 800 TL istiyorlar'

Terminal işletmecisi Mirza Binboğa: "60 TL'ye götürdüğümüz yola 800 TL istiyorlar"

"Vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesini istiyoruz"

KAYSERİ - Kayseri Şehir Terminali'nde işletmecilik yapan Mirza Binboğa, şehirlerarası yolculuğun yasaklanmasının ardından vatandaşların önceden 60 TL'ye gittiği Ankara'ya 800 TL'ye götürüldüğünü söyleyerek, "Vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesini istiyoruz" dedi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında şehirlerarası yolculuğun yasaklanmasının ardından, vatandaşlarda memleketlerine gitmek için çare arıyor. Terminal işletmecisi Mirza Binboğa; memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlardan fazla para talep edildiğini söyleyerek, yetkililerden yardım istedi.

Binboğa, "Vatandaşımız otogarlarda aşırı derecede mağdur. Vatandaşlarımıza daha önce D1 araçlarımızla hizmet veriyorduk. Bu araçlar ortalama 40 kişilik araçlardı. 20 kişi yolcu alıyorduk. Ankara buraya 300 kilometredir. Normal günlerde biz 55-60 TL'ye götürürken, 100 TL'ye kadar yolcular mağdur olmadan götürüyorduk. Bugün garaja gittiğimde taksilerin 700-800 TL'ye 2 yolcu alıp gittiğini öğrendim. Dolmuşlarla da İstanbul'a 800 ile bin TL arasında vatandaşlarımız araba bulmakta güçlük çekiyor. Ben devlet büyüklerimden rica ediyorum. Türkiye ve dünya olağanüstü bir halde, bütün dünyayı virüs sarmış. Burada vatandaşı mağdur etmeden, bu korsaların eline düşürmeden D1'li araçlarla vatandaş evine, sevdiklerine gitsin. Önümüzdeki hafta cezaevleri boşalıyor. Buradan çıkacak vatandaşlar ne yapacak, parası olmayan vatandaşlar ne yapacak" ifadelerini kullandı.

Terminal işletmecisi Mirza Binboğa: '60 TL'ye götürdüğümüz yola 800 TL istiyorlar'

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Terminal işletmecisi Mirza Binboğa: "60 TL'ye götürdüğümüz yola 800 TL istiyorlar"
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